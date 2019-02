Barcelona vs. Lyon EN VIVO | Dónde y cómo VER Canal TV GRATIS partido por octavos de Champions

EN VIVO | ALINEACIONES Barcelona vs. Lyon | EN DIRECTO | El Barcelona vuelve a la Champions League y esta vez enfrentando al Lyon de Francia , equipo que luchará por tener un lugar en la final del ansiado torneo europeo. Aunque aún no se define al once definitivo para el Barcelona vs. Lyon , Ernesto Valverde está claro que pondrá a los mejores sobre la cancha del Parc Olympique Lyonnais donde se jugará el duelo de ida. FOX SPORTS es el CANAL TV que transmitirá este partido de FÚTBOL EN VIVO. ¡Aquí entérate de los pormenores de este duelo que abre una nueva fecha de octavos de final de la UEFA Champions League!



Barcelona arrancaría el tridente de ataque liderado por Lionel Messi , Luis Suárez y Ousmane Dembelé. Los acompañan Nélson Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arturo Vidal. Mientras que Lyon tendrá a: Lopes, Dubois, Marcelo, Marçal, Mendy; Ndombélé, Aouar, Cornet, Traoré; Depay, Moussa Dembélé

Barcelona es líder en La Liga de España, pero después del 2015 no ha podido coronarse nuevamente como los mejores de Europa, cetro que posee actualmente su archirival Real Madrid. Los culés también van por la conquista de la Copa del Rey, pero deberán primero pasar esta dura prueba de la Champions League.



Los dirigidos por Ernesto Valverde no contarán en el Barcelona vs. Lyon con la presencia de Arthur Melo, además de Thomas Vermaelen, Jasper Cillessen y Rafinha. El Txingurri podría apostar por Arturo Vidal para relevar al ex del Gémio, aunque Carles Aleñá y Philippe Coutinho también tienen sus opciones.

El Lyon tampoco podrá contar con Nabil Fekir, máximo anotador del equipo con 11 goles y capitán del equipo, pero Bruno Génésio apostará por la velocidad de sus delanteros como Ndombélé o Aouar, centrocampistas creativos, o Cornet, Traoré, Ferrier o Memphis Depay, delanteros rápidos.

Barcelona vs. Tottenham 4-2 por la Champions League

BLOQUEO A MESSI



El técnico del Lyon, Bruno Genesio, da como favorito al Barcelona, pero tras ganar 2-1 al PSG en la liga francesa y haber vencido 2-1 y empatado 2-2 con el Manchester City en la fase de grupos, también contempla opciones para su equipo.



"Hemos demostrado en partidos de gran nivel que somos capaces de rivalizar con los mejores equipos", afirmó este lunes en rueda de prensa.



Genesio pone el acento especialmente en Messi, considerando que será necesario un buen juego de equipo para pararlo.



GUÍA DE TV

Barcelona vs. Lyon FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de FOX SPORTS en diferentes horarios: Perú (3:00 p.m.) | Argentina (5:00 p.m) | Colombia (3:00 p.m.) | México (2:00 p.m.) | Brasil (6:00 p.m.) | Bolivia (4:00 p.m.) | Canadá (3:00 p.m.) | Ecuador (3:00 p.m.) | Estados Unidos (3:00 p.m.) | Venezuela (4:00 p.m.)





Argentina Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Australia Optus Sport, Radio Barca

Austria DAZN

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Brasil Esporte Interativo, TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Canadá DAZN, Radio Barca

Chile Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports 1 Chile

Colombia FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Colombia

Costa Rica FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

República Dominicana FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Ecuador Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

El Salvador Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Francia RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania DAZN

Guatemala FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Honduras Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Internacional Radio Barca, UEFA Champions League App

Italia Sky Calcio 3, SKY Go Italia, Sky Sport

Japón DAZN

México FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Nicaragua FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Panamá Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú FOX Play Sur, Fox Sports Peru, Fox Sports Cono Sur

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Reino Unido BT Sport Live, BT Sport 3

Estados Unidos Univision Radio, B/R Live, UniMás, Univision NOW, Radio Barca, Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes

Uruguay Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Venezuela Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

HORARIOS EN EL MUNDO

ASÍ SE VE EL Parc Olympique Lyonnais de Francia en Google Maps