Barcelona vs. Manchester United EN VIVO VÍA FOX SPORTS por cuartos de la Champions League

Barcelona vs. Manchester United EN VIVO | EN DIRECTO | FOX SPORTS | CUARTOS DE FINAL | CHAMPIONS LEAGUE | Los azulgranas enfrentan un nuevo reto en su camino a la final de la Champions League ante el Manchester United, que sorpresivamente eliminó al PSG en París (3-1) en el último minuto del partido de vuelta de octavos de la competencia europea. Messi, Suárez y Coutinho serán del arranque en este duelo ante el poderoso equipo inglés que tendrá en su línea de ataque a Pogba y Young. El partido arrancará a las 2:00 p.m. (Hora peruana) en el Old Trafford de Inglaterra. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Barcelona vs. Manchester United en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.

Barcelona vs. Manchester United FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de Fox Sports, Sky Sports y beIN Sports en diferentes horarios: Perú (2:00 p.m.) | Argentina (4:00 p.m) | Colombia (2:00 p.m.) | México (1:00 p.m.) | Brasil (5:00 p.m.) | Bolivia (3:00 p.m.) | Canadá (2:00 p.m.) | Ecuador (2:00 p.m.) | Estados Unidos (2:00 p.m.) | Venezuela (2:00 p.m.)



En España, el Barcelona vs. Manchester United será televisado en directo el miércoles 10 de abril a las 21:00 horas por los canales Movistar Liga de Campeones (canal 50 de Movistar+ | Canal 50 de Movistar+ | canal 114 de Orange TV Fútbol ), M. Liga de Campeones UHD (canal 442 de Movistar+) y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+ y Orange TV



En Estados Unidos, el partido de ida de cuartos de final de la Champions League Barcelona vs. Manchester United puede verse en vivo a partir de las 15:00 (3:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles), a través de los siguientes canales: UniMás y Univision Deportes

CANALES: Barcelona vs. Manchester United



Argentina 16:00 FOX Sports

Bolivia 15:00 FOX Sports

Brasil 16:00 EI Plus

Canada 15:00 sin confirmar

Chile 15:00 FOX Sports

Colombia 14:00 FOX Sports

C.Rica 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Cuba 15:00 Tele Rebelde

Ecuador 14:00 FOX Sports

El.Salvador 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Estados.Unidos 15:00 - 12:00 UniMás, Univision Deportes

Guatemala 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Honduras 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

México 14:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Nicaragua 13:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Panamá 14:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Paraguay 15:00 FOX Sports

Perú 14:00 Fox Sports

Puerto.Rico 15:00 FOX Sports, FOX Sports 2

R.Dominicana 15:00 FOX Sports, FOX Sports 2

Uruguay 16:00 FOX Sports

Venezuela 15:00 FOX Sports

Pero si estás en otros países en los que el Barcelona vs. Manchester United no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por Champions League



Radios en ESPAÑA que transmitirán ONLINE el Barcelona vs. Manchester United



Radio Marca Madrid

Radio Marca Barcelona

Radio Cope

Radio Onda Cero

Radio La Ser



¿Cuánto vale el once del Barcelona?



Previo al Barcelona vs. Manchester United, la oncena del equipo catalán está valorizada en cerca de US$ 923 millones, según el portal Transfermarkt





Marc-André ter Stegen: El valor del portero alemán supera los US$ 90 millones

El valor del portero alemán supera los US$ 90 millones Samuel Umtiti (defensa): Su precio supera los US$ 45 millones, estima Transfermarkt.

Su precio supera los US$ 45 millones, estima Transfermarkt. Nélson Semedo . El valor del joven lateral en el mercado bordea los US$ 40 millones

. El valor del joven lateral en el mercado bordea los US$ 40 millones Jordi Alba: Está valorizado en más de US$ 80 millones.

Está valorizado en más de US$ 80 millones. Ivan Rakitic: El volante está valorizado en más de US$ 73 millones.

El volante está valorizado en más de US$ 73 millones. Sergio Busquets: Su precio en el mercado internacional es de más de US$ 85 millones

Su precio en el mercado internacional es de más de US$ 85 millones Arturo Vidal: El valor del chileno bordea los US$ 22 millones.

El valor del chileno bordea los US$ 22 millones. Philippe Coutinho: El valor del brasileño en el mercado del fútbol bordea los US$ 160 millones

El valor del brasileño en el mercado del fútbol bordea los US$ 160 millones Lionel Messi. El valor de la 'Pulga' es de más de US$ 180 millones, según Transfermarkt

El valor de la 'Pulga' es de más de US$ 180 millones, según Transfermarkt Luis Suárez: Está valorizado en más de US$ 68 millones

Así fue el camino del Barcelona en la Champions League

18/09/2018 FC Barcelona vs. PSV Eindhoven 4-0

03/10/2018 FC Barcelona vs. Tottenham 4-2

24/10/2018 FC Barcelona vs. Inter 2-0

06/11/2018 FC Barcelona vs. Inter 1-1

27/11/2018 FC Barcelona vs. PSV Eindhoven 2-1

11/12/2018 FC Barcelona vs. Tottenham 1-1

19/02/2019 FC Barcelona vs. Olympique Lyon 0-0

13/03/2019 FC Barcelona vs. Olympique Lyon 5-1

Así fue el camino del Manchester United en la Champions League

19/09/2018 Manchester United vs. Young Boys 3-0

02/10/2018 Manchester United vs. Valencia 0-0

23/10/2018 Manchester United vs. Juventus 0-1

07/11/2018 Manchester United vs. Juventus 2-1

27/11/2018 Manchester United vs. Young Boys 1-0

12/12/2018 Manchester United vs. Valencia 1-2

12/02/2019 Manchester United vs. PSG 0-2

13/03/2019 Manchester United vs. PSG 3-1