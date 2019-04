Juventus vs. Ajax EN VIVO ONLINE | Cómo y dónde ver partido por cuartos de final de la Champions League 

Juventus vs. Ajax EN VIVO | EN DIRECTO | FOX SPORTS | CUARTOS DE FINAL | CHAMPIONS LEAGUE | Los bianconeros, con Cristiano Ronaldo a la cabeza del ataque, se enfrentan en un partido decisivo por el pase a semifinales de la Champions League ante un Ajax que se jugará la vida en Turín, donde el equipo italiano contará con el apoyo de toda la hinchada. En el partido de ida ambos empataron 1-1 , dándole una ligera ventaja a los de la 'Vieja Señora'. Avanzar a la siguiente ronda del campeonato de Europa sería romper una maldición que lo ha alejando de la 'orejona' desde 1996, año en que campeonaron por última vez. El partido arrancará a las 2:00 p.m. (Hora peruana) en Turín. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Juventus vs. Ajax en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.



Juventus vs. Ajax FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de FOX SPORTS, RAI, Sky Sports y beIN Sports en diferentes horarios: Perú (2:00 p.m.) | Argentina (4:00 p.m) | Colombia (2:00 p.m.) | México (1:00 p.m.) | Brasil (5:00 p.m.) | Bolivia (3:00 p.m.) | Canadá (2:00 p.m.) | Ecuador (2:00 p.m.) | Estados Unidos (2:00 p.m.) | Venezuela (2:00 p.m.)



En España, el Juventus vs. Ajax será televisado en directo el miércoles 10 de abril a las 21:00 horas por los canales Movistar Liga de Campeones (canal 50 de Movistar+), M. Liga de Campeones UHD y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+ y Orange TV



En Estados Unidos, el partido de ida de cuartos de final de la Champions League Juventus vs. Ajax puede verse en vivo a partir de las 15:00 (3:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles), a través de los siguientes canales: Galavisión, UniMás y Univision Deportes

Cristiano Ronaldo GOL Juventus vs. Ajax por cuartos de final de la Champions League. (Video: beIN Sports)

En Italia, el partido por cuartos de final de la Champions League Juventus vs. Ajax se transmitirá por los canales: RAI Uno, Sky Calcio 2, RAI Play, SKY Go Italia, Sky Sport Uno. Mientras que Holanda hará lo mismo VÍA canales Veronica TV, Ziggo Sport Voetbal

CANALES: Juventus vs. Ajax





Argentina 16:00 FOX SPORTS

Bolivia 15:00 FOX SPORTS

Brasil 16:00 EI Plus

Canada 15:00 DAZN

Chile 15:00 FOX SPORTS

Colombia 14:00 FOX SPORTS

C.Rica 13:00 FOX SPORTS

Cuba 15:00 Tele Rebelde

Ecuador 14:00 FOX SPORTS

El.Salvador 13:00 FOX SPORTS

Estados.Unidos 15:00 - 12:00 Galavision, B/R Live, Univision Deportes En Vivo

Guatemala 13:00 FOX SPORTS

Honduras 13:00 FOX SPORTS

México 14:00 FOX SPORTS

Nicaragua 13:00 FOX SPORTS

Panamá 14:00 FOX SPORTS

Paraguay 15:00 FOX SPORTS

Perú 14:00 FOX SPORTS

Puerto.Rico 15:00 FOX SPORTS

R.Dominicana 15:00 FOX SPORTS

Uruguay 16:00 FOX SPORTS

Venezuela 15:00 FOX SPORTS

Pero si estás en otros países en los que el Juventus vs. Ajax no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por Champions League



Así fue el camino de la Juventus en la Champions League



19/09/2018 Juventus vs. Valencia 2-0

02/10/2018 Juventus vs. Young Boys 3-0

23/10/2018 Juventus vs. Manchester United 1-0

07/11/2018 Juventus vs. Manchester United 1-2

27/11/2018 Juventus vs. Valencia 1-0

12/12/2018 Juventus vs. Young Boys 1-2

20/02/2019 Juventus vs. Atlético Madrid 0-2

12/03/2019 Juventus vs. Atlético Madrid 3-0

Así fue el camino del Ajax en la Champions League



19/09/2018 Ajax vs. AEK Atenas 3-0

02/10/2018 Ajax vs. Bayern Munich 1-1

23/10/2018 Ajax vs. Benfica 1-0

07/11/2018 Ajax vs. Benfica 1-1

27/11/2018 Ajax vs. AEK Atenas 2-0

13/12/2018 Ajax vs. Bayern Munich 3-3

13/02/2019 Ajax vs. Real Madrid 1-2

13/03/2019 Ajax vs. Real Madrid 4-1