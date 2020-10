VER Juventus vs Dinamo EN VIVO. ‘Bianconeros’ visitan este martes a los ‘Blanquiazules’ en el Estadio Olímpico de Kiev por la fecha 1 del Grupo G de Champions League. EN esta nota conoce todos los detalles del encuentro: horarios, canales y mucho más.

Cristiano Ronaldo será la gran baja para Juventus de Turín. El delantero dio positivo a coronavirus mientras concentraba con la selección de Portugal. Hinchas esperan que esté apto para el choque con Barcelona de Lionel Messi (28 de octubre).

El Juventus vs Dinamo arrancará a las 11:55 a.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México. A las 12:55 p.m. de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos. A las 1:55 p.m. de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil. A las 6:55 p.m. de España.

ESPN e ESPN Play pasarán el Juventus vs Dinamo para Latinoamérica. Fox Sports en México. Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+ para España. ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN App, TUDN Radio, TUDN USA, CBS All Access, TUDNxtra, TUDN y UniMás en Estados Unidos.

Juventus viene de un empate 1-1 ante Crotone que lo puso en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Mientras que Dinamo es líder del fútbol de Ucrania. ¿Qué equipo se llevará la victoria?

Da Torino 🇮🇹

A Kiev 🇺🇦

E domani inizia la nostra avventura in @ChampionsLeague!

La vigilia di #DynamoJuve è qui 👇🏻

➕ Le parole di @Chiellini e @Pirlo_Official#JuveUCL pic.twitter.com/4lT9aruzjP — JuventusFC (@juventusfc) October 19, 2020

