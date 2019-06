Liverpool vs. Tottenham EN VIVO Canales del mundo VÍA Facebook Watch final de la Champions League | MINUTO A MINUTO

LIVERPOOL VS. TOTTENHAM EN VIVO | ESPN | FOX SPORTS | CANALES DEL MUNDO | MINUTO A MINUTO | FINAL UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Por fin llegó el día. Reds y Spurs se enfrentarán HOY desde las 2:00 p.m. (Hora peruana) en la final inglesa de la Champions League en el Wanda Metropolitano de Madrid. Ambos equipos llegaron a esta final tras derrotar en infartantes semifinales al favorito Barcelona (4-0) y a la sorpresa de esta edición de la copa, Ajax (3-2). Esta es la primera final del Tottenham y espera hacer historia y alzar el ansiado trofeo que todo equipo europeo quiere tener en vitrina. Para el Liverpool esta es su oportunidad de hacerse de una copa que no gana desde 1990. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Liverpool vs. Tottenham en Trome.pe. A continuación los horarios y canales del mundo que televisarán en el mundo este duelo.

Liverpool vs. Tottenham FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de FOX SPORTS, ESPN, beIN Sports, BT Sport, BBC Sports, DAZN y Movistar+ en diferentes horarios: Perú (2:00 p.m.) | Argentina (4:00 p.m) | Colombia (2:00 p.m.) | México (1:00 p.m.) | Brasil (5:00 p.m.) | Bolivia (3:00 p.m.) | Canadá (2:00 p.m.) | Ecuador (2:00 p.m.) | Estados Unidos (2:00 p.m.) | Venezuela (2:00 p.m.)



En España, el Liverpool vs. Tottenham será televisado en directo el sábado 1ro de junio a las 21:00 horas por los canales Movistar Liga de Campeones (canal 50 de Movistar+), M. Liga de Campeones UHD y LaLiga TV Bar (canal exclusivo para locales públicos), a través de los operadores Movistar+ y Orange TV



En Estados Unidos, el partido final de la Champions League Liverpool vs. Tottenham puede verse en vivo a partir de las 15:00 (3:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles), a través de los siguientes canales: Watch TNT, Univision NOW, TNT USA, Univision Deportes, Univision Deportes En Vivo, B/R Live, Univision

Liverpool pasó a la final de la Champions League tras derrotar 4-0 al Barcelona.

En Reino Unido, la final de la Champions League Liverpool vs. Tottenham se transmitirá por los canales: BBC Radio 5 Live, BT Sport 2, BT Sport 4K UHD, BT Sport Live.

CANALES DEL MUNDO: Liverpool vs. Tottenham





Pero si estás en otros países en los que el Liverpool vs. Tottenham no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por Champions League



Así fue el camino del Tottenham a la final de la Champions League



Tottenham vs. Liverpool 3-2 por semifinales de la Champions League

Así fue el camino del Liverpool a la final de la Champions League



ASÍ PAGAN LAS CASAS DE APUESTAS: LIVERPOOL VS. TOTTENHAM



Si eres de los que es asiduo a apostar por el triunfo de tu equipo favorito. Aquí te damos la información de cuánto están pagando las casas de apuestas por el triunfo, empate, derrota, penales, alargue en el Liverpool vs. Tottenham y hasta goles inverosímiles que podrían hacerte ganar dinero extra.



El equipo favorito es, según las cuotas, el Liverpool que le dobla las posibilidades al Tottenham de levantar la popular orejona. Pero el empate 1-1 en tiempo reglamentario es el que más paga.



El triunfo del Liverpool de Jürgen Klopp paga 2 veces sobre la apuesta realizada, mientras que un triunfo del Tottenham, de Mauricio Pochettino paga 4 veces. En tanto, el empate tiene una cuota de 3.5



¿CÓMO VER VÍA FACEBOOK Liverpool vs. Tottenham? Si no tienes acceso a FOX SPORTS o ESPN, desde las 2:00 p.m. (4:00 p.m. en Argentina) podrás seguir esta final de la Champions League desde la página oficial de la UEFA Champions League.



¿Cómo mirar en tu celular Liverpool vs. Tottenham?

En la aplicación de Facebook toca la opción de Fb Watch o encuentra Watch en el menú. Luego en la barra de búsqueda, busca UEFA Champions League y sigue la página.



¿Cómo mirar en tu computadora Liverpool vs. Tottenham?

Haz click en Watch en el menú del lado izquierdo o visita Facebook.com/watch. En la barra de búsqueda, busca UEFA Champions League y sigue la página