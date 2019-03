Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO VER octavos final Champions League | Canales España e Italia 

VER MOVISTAR+ | LALIGA TV | MOVISTAR LIGA DE CAMPEONES | CANALES ESPAÑA | Juventus vs. Atlético Madrid EN VIVO | Bianconeros y colchoneros se enfrentan en un duelo no apto para cardíacos en el Juventus Stadium de Turín, templo del equipo italiano y donde Cristiano Ronaldo podría ser pieza clave en este partido que es de 'ganar o morir' en la Champions League. Toda la hinchada italiana acompañará a su equipo con la esperanza de la remontada y dejar atrás el 2-0 que los dejó con un pie fuera de la competencia. A continuación te damos a conocer los canales y horarios en ESPAÑA e ITALIA y dónde ver este partido de fútbol en TV. ¡Checa aquí todo lo que tienes que saber de este superclásico español!



Tras el 2-0 de la ida en el Wanda Metropolitano, todas las posibilidades están abiertas, aunque el equipo colchonero juega con la ventaja del gol logrado a domicilio, que le daría el pase a cuartos de la Champions League en caso de un empate sin goles en Turín.

CANALES EN ESPAÑA PARA SEGUIR EL JUVENTUS VS. ATLÉTICO MADRID



LIVE TV - Ver el canal GOL en directo y online DIRECTO FÚTBOL CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS VS. ATLÉTICO MADRID: Movistar+ (canal 63), Vodafone TV (canal 315), Orange TV (canal 112)



LIVE TV - Ver el canal en directo y online DIRECTO FÚTBOL CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS VS. ATLÉTICO MADRID: Movistar+ (canal 1), Vodafone TV (canal 1), Orange TV (canal 1), Telecable (canal 1)



LIVE TV - DIRECTO FÚTBOL CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS VS. ATLÉTICO MADRID: Movistar+ (canal 9), Vodafone TV (canal 9-903), Orange TV (canal 81), Telecable (canal 153)

Fútbol EN VIVO | Juventus vs. Atlético Madrid | Canales y horarios en América



En Estados Unidos, el Juventus vs. Atlético Madrid por octavos de final de la Champions League podrá verse en vivo a partir de las 15:00 (3:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles), a través de: beIN SPORTS y beIN SPORTS Ñ. Además de los canales Univisión Deportes, Unimás,



En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el Juventus vs. Atlético Madrid podrá verse en vivo a través de: beIN SPORTS, SKY Sports, FOX Brasil y Tigo Sports y TDN



Argentina 17:00 FOX Sports (canales 610-619)

Bolivia 16:00 Tigo Sports

Brasil 17:00 FOX Sports Brasil

Canada 15:00 beIN Sports

Chile 17:00 FOX Sports

Colombia 15:00 FOX Sports

C.Rica 14:00 SKY Sports (canales 504-546)

Cuba 15:00 Tele Rebelde

Ecuador 15:00 FOX Sports

El.Salvador 14:00 SKY Sports (canales 504-546)

Estados.Unidos 15:00 - 12:00 beIN Sports, beIN SPORTS Ñ

Guatemala 14:00 SKY Sports (canales 504-546)

Honduras 14:00 SKY Sports (canales 504-546)

México 14:00 SKY Sports (canales 504-546)

Nicaragua 14:00 SKY Sports (canales 504-546)

Panamá 15:00 SKY Sports (canales 504-546)

Paraguay 17:00 FOX Sports

Perú 15:00 FOX Sports

Puerto.Rico 16:00 SKY Sports (canales 504-546)

R.Dominicana 16:00 SKY Sports (canales 504-546)

Uruguay 17:00 FOX Sports

Venezuela 16:00 FOX Sports

¿CÓMO VER VÍA FACEBOOK Juventus vs. Atlético Madrid? Si no tienes acceso a FOX SPORTS, desde las 3:00 p.m. (5:00 p.m. en Argentina) podrás seguir este partidazo desde Facebook Watch.



¿Cómo mirar en tu celular Juventus vs. Atlético Madrid?



En la aplicación de Facebook toca la opción de Fb Watch o encuentra Watch en el menú. Luego en la barra de búsqueda, busca UEFA Champions League y sigue la página.



¿Cómo mirar en tu computadora Juventus vs. Atlético Madrid?



Haz click en Watch en el menú del lado izquierdo o visita Facebook.com/watch. En la barra de búsqueda, busca UEFA Champions League y sigue la página



