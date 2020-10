VER PSG vs Manchester United EN VIVO. ‘Parisinos’ reciben este martes a los ‘Diablos Rojos’ en el Estadio Parque los Príncipes por la primera fecha del Grupo H de Champions League. El subcampeón de la última edición quiere revancha en este 2020-2021. Revisa todos los detalles del encuentro.

PSG y Manchester United protagonizarán el partido más atractivo de esta jornada de Champions League. Neymar y Mbappé buscarán imponerse de local ante el siempre peligroso equipo de Paul Pogba y Bruno Fernandes. Duelo de pronóstico reservado.

El PSG vs Manchester United iniciará a las 2:00 p.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México. A las 3:00 p.m. de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos. A las 4:00 p.m. de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil. A las 9:00 p.m. de España.

ESPN e ESPN Play pasarán el PSG vs Manchester United para Latinoamérica. Fox Sports en México. Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar+ para España. ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN App, TUDN Radio, TUDN USA, CBS All Access, TUDNxtra, TUDN web y UniMás en Estados Unidos.

PSG llega entonado al inicio de la Champions League luego de 5 victorias al hilo en la Liga de Francia. Mientras que Mnachester United de una irregular campaña en lo que va de la Premier League.