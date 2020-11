VER Real Madrid vs Inter EN VIVO. ‘Blancos’ reciben este martes 3 de noviembre a los ‘Negriazules’ en el Estadio Alfredo Di Stéfano por la jornada 3 del Grupo B de Champions League. El partido arrancará a las 3:00 p.m. de Perú por la señal de ESPN 2 (ver abajo más horarios y canales). ¡No te lo pierdas!

Real Madrid de Zinedine Zidane está obligado a ganar en casa , pues marcha en la última casilla de su grupo con apenas un punto. Pero no la tendrá fácil, ya que se enfrenta al poderoso equipo italiano Inter (tercero con 2 unidades). Shakhtar (primero con 4 puntos) y Monchengladbach (tercero con 2 puntos) cierran el cuadro.

Con Sergio Ramos y Karim Benzema a la cabeza, Real Madrid tiene a lo mejor de su plantel para el cotejo. Mientras que Inter, que llega con Lautaro Martínez y Arturo Vidal, no cuenta con Romelu Lukaku. Igual, será un partidazo por Champions League.

Real Madrid vs Inter: Canales

ESPN 2 transmitirá para Latinoamérica. Esporte Interativo Plus, TNT Brasil y TNT Go para Brasil. Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar+ para España. ZonaFutbol, TUDN Radio, TUDN web, TUDNxtra, TUDN App, CBS All Access, TUDN USA, UniMás y Univision NOW para Estados Unidos.

Real Madrid vs Inter: horarios

A las 2:00 p.m. de México. A las 3:00 p.m. de Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. A las 4:00 p.m. de Venezuela y Bolivia. A las 5:00 p.m. de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. A las 9:00 p.m. de España.

