VER Real Madrid vs Monchengladbach EN DIRECTO. ‘Blancos’ visitan este martes 27 de octubre a los ‘Potros’ en el Borussia Park por la segunda fecha del Grupo B de Champions League. En esta nota conoce todos los detalles del encuentro: horarios, canales y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Real Madrid de Zinedine Zidane llega entonado a una nueva jornda de Champions League. Esto tras ganar 3-1 a Barcelona en clásico de España. Los ‘merengues’ están obligados a ganar en Alemania tras tropiezo en Madrid frente a Shakhtar de Ucrania.

Real Madrid vs Monchengladbach: horarios del partido

A las 2:00 p.m. de México. A las 3:00 p.m. de Perú, Colombia y Ecuador. A las 4:00 p.m. de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos. A las 5:00 p.m. de Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina y Brasil. A las 9:00 p.m. de España.

Real Madrid vs Monchengladbach: canales del encuentro

ESPN 2 e ESPN Play transmitirán el cotejo para Latinoamérica. TNT Go, TNT Brasil y Esporte Interativo Plus en Brasil. Mitele Plus, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones para España. ZonaFutbol, TUDN USA, TUDN Radio, UniMás, CBS All Access, Univision NOW y TUDN para Estados Unidos.

En caso no puedas ver el Real Madrid vs Monchengladbach vía TV, te recomendamos seguir el minuto a minuto de Trome Deportes, que tendrá todas las incidencias del encuentro: goles, mejores jugadas, polémicas y declaraciones.

