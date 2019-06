Ex árbitro chileno dijo que gol anulado a Charles Aránguiz por el VAR "es el robo más grande desde hace muchos años"

En el Colombia vs Chile por los cuartos de final de la Copa América 2019, el VAR anuló el gol de Charles Aránguiz. Sin embargo, el ex árbitro Rubén Selman sostuvo que fue el "robo más grande" para 'La Roja' en el torneo.

Ocurrió a los 15' de la primera parte. Tras un rebote del portero Edgar Ospina, Charles Aránguiz venció el arco colombiano, pero todo fue anulado por el VAR.



El árbitro Néstor Pitana consultó con el VAR y reveló que Alexis Sánchez estaba en posición adelantada previo al gol de Charles Aránguiz.

Consultado por La Tercera de Chile, Rubén Selman sostuvo que la situación del VAR fue "escandalosa".

"Me parece una jugada absolutamente milimétrica, que se puede observar de la manera que uno lo quiera observar. A mí me parece que no hay fuera de juego, es el robo más grande que han hecho al fútbol chileno desde hace muchos años. Gente sentada detrás de un televisor, revisando situaciones para invalidar goles, me parece que están matando el fútbol", indicó Selman.

Selman sostuvo que el VAR es la "vedette" de la Copa América 2019.



"Me parece que ha dejado bastante que desear. La jugada puntual del gol anulado a Aránguiz es rebuscar sobre algo que está fuera de la lógica del fútbol. Detener una imagen de la génesis de la jugada para buscar y rebuscar un fuera de juego, me parece desproporcionado", concluyó.

