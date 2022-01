Uno de los goleadores más queridos en el fútbol peruano, Sergio Ibarra, descarga todo el ‘aguadito’ en la segunda parte de su entrevista para ‘La Fe de Cuto’. El ahora conductor de programa deportivo de Latina cuenta sus experiencias en Sport Boys y Deportivo Wanka, donde envió accidentalmente a su entrenador al hospital después de festejar uno de sus goles.

Mi hermano tú jugaste en el Deportivo Wanka ¿Cómo fue esa experiencia?

En 1999 Sipesa se va a Huancayo y cambia de nombre, se llamó Deportivo Wanka. Yo llegó en el 2000, porque en el año pasado jugué poco por problema en el Sport Boys, por culpa mía. ‘Chalaca’ se me enoja y salta la oportunidad del Wanka.

¿Cómo te fue?

Recuerdo que debutábamos contra la UPAO de Trujillo y César Cubilla era el entrenador. El estadio estaba lleno, ya estábamos en el minuto 80 y estábamos cero a cero. La gente empezaba a calentarse. En eso aparece una pelota de rebote, le pegó y se mete. La gente se caía de las tribunas y el entrenador se mete a la cancha...

¿Qué, se emocionó?

Entró a la cancha a festejar, cuando lveo que él viene corriendo, voy a su encuentro, lo abrazo, y mira que tenía una cabeza enorme...

Un búfalo parecía ja, ja, ja.

Lo tenía abrazado y la gente, los suplentes nos tiranron al piso, nos caímos todos. Yo estaba encima de él, su cara estaba en mi pecho Yo quería salir...

¿Lo estaban asfixiando?

No sabes, yo lo escuchaba desesperado y me mordía el pecho para que me salga. Perecía el bicho ese de la película (Alien) ja, ja, ja.

¡Lo estaban asesinando!

Es en serio, Cuto. Yo le decía tranquilo y le gritaba a la gente “¡Salgan, Salgan!”. Encima estaba gordito y era altura en Huancayo. Cuando me zafo lo vi mal, empezó a descomponerse. Le pusieron oxígeno y cuando estaba con la mascarilla vino el árbitro y le saca la roja por meterse a la cancha.

Checho Ibarra cuenta divertida anécdota en 'La Fe de Cuto' (Video: Trome)

¿Y cómo terminó todo?

En le hospital, tuvieron que llevarlo. Todos los jugadores fuimos a verlo. Estaba echado en la cama con la mascarilla de oxígeno y cuando me ve, se la saca y me dice: “Buen gol hizo, buen gol” ja, ja, ja. Casi lo matamos al ‘Cabezón’.

Es jodido cuando se te tiran encima...Tu quieres salir de ahí abajo y no puedes.

Claro si en lima es complicado imagínate en la altura.

Las ‘Calientitas’ del ‘Checho’ Ibarra

¿Un migo en el futbol?

Tengo varios. Hicimos amistad con cuatro amigos que crecimos juntos en el fútbol el cabezón Jhair butrón ‘Coco’ Araujo, Leao Butrón y Carlos Zegarra. Tú te fuiste vivir a otro lado.

¿Tu ídolo en el fútbol?

Diego Maradona en el 86′ nos reivindicó de lo que nos hicieron los ingleses en las Malvinas.

¿El equipo de tus amores?

Boca Juniors, no hay otra, papá.

¿Qué música te identifica?

Motor y motivo del Grupo 5 y Bailar Pegado de Sergio Dalma, esa le gusta a Rocío: “Bialar de lejos, no es bailar...”

Un sueño…

Quiero verlos a mis hijos con sus vidas, tengo el suelo de llevar a mis hijas al altar y sentirme yo hecho y decirle a la vida que hice para lo que trabajé tanto.

¿La selección peruana?

Es una pasión la selección, ahora comentar es otro sueño que se me hizo realidad. No sabes lo que es comentar, es muy emotivo. Para mí es como si fuera mi selección, tengo 28 años aquí.

¿Un técnico de fútbol?

El ‘Tano’ Bártoli que apostó y confió en mí, pese a que no le habrían dicho cosas buenas, me dio esa oportunidad. Rescato eso.

¿Una palabra que te define?

Soy amiguero, tengo muchísimos amigos. Soy un tipo leal, que no me gusta la hipocresía. Tampoco la injusticia cuando maltrataban a los más chicos.

¿Un lugar extraño donde hiciste el amor?

En el monte de Rio Cuatro (Argentina), fuimos a cazar con mi mujer y no encontrábamos nada, se me cruzó, la cargué, deje la carabina y lo hicimos, al aire libre.

¿Cuál fue tu récord?

En mi mejor momento, hace cuatro años, fueron cuatro.

¿Cuatro?

Ahora también soy cuatro, pero por mes ja, ja, ja. El otro día me apreció Ricio con ‘Maca negra’. Ja, ja, ja.