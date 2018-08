Checho Ibarra se estrenó en bloque deportivo en la televisión y explotaron las redes sociales | VIDEO

Sergio Checho Ibarra , seguirá haciendo de las suyas en la televisión peruana. Tras su alabado y comentado desempeño como comentarista de Latina del Mundial Rusia 2018, ahora se estrenó en el bloque deportivo.



De inmediato las redes sociales explotaron en cometarios para Checho Ibarra luego que pareciera en la secuencia deportiva del noticiero '90 Matinal' de Latina.



Recordado por sus incontables goles con la camiseta de Cienciano del Cusco, Universitario, entre muchos otros clubes. Sergio Checho Ibarra sigue ligado al fútbol.

Checho Ibarra y no decepcionó, y repitió sus acertados comentarios que dieron pie a que ahora tenga su propio bloque deportivo.

¡Así es! Sergio Checho Ibarra se convirtió en el nuevo conductor de Latina Deportes. El ex delantero seguirá al frente de la pantalla chica con un programa propio donde hablará de su más grande pasión, el fútbol.



"Me mandaron a hacer el bloque deportivo y hablar de lo que me encanta. Vamos a empezar desde hoy con el bloque deportivo de Latina", dijo emocionado Sergio Checho Ibarra, argentino nacionalizado peruano.



A su estilo, Checho Ibarra, el flamante conductor presentó su primera nota al frente del bloque deportivo. Luego, con sus comentarios generó las risas de los conductores principales.

Asimismo, se mostró optimista en torno a la renovación de Ricardo Gareca con la Selección Peruana de Fútbol. “Gareca tiene que seguir con la selección peruana. Los jugadores y la gente ya lo han pedido”, señaló.



