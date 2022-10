No le hizo ninguna gracia. Sergio Ibarra nació en Córdoba, Argentina, pero su corazón y su DNI es peruano. El popular ‘Checho’, quien confesó haber llorado tras la eliminación de Perú, en el repechaje rumbo a Qatar 2022, no pudo tolerar la provocación del Arquero australiano Andrew Redmayne, quien firmó una camiseta peruana y luego posó con una tasa de café cajamarquino a pocas semanas del mundial.

El conductor del bloque deportivo de Latina no dudó en llamar payaso al ‘arquero bailarín’ e imitar los extraños movimientos del guardameta que fueron celebrados por sus compañeros de estudio Lorena Álvarezy Martín Riepl.

“ El arquero payaso, de Australia el que empezó a hacer (imita los movimientos de Redmayne) que tapó el penal en el repechaje y clasifico a Australia al mundial de Qatar, firmó una camiseta de Perú en un entrenamiento. Yo este hincha no lo dejo entrar a ningún partido de Perú ”, expresó iracundo.

Sergio Ibarra se molestó por provocación de arquero Andrew Redmayne (Video: Latina)

‘Checho’ Ibarra: “lo de este arquero ya es ‘cacha’, doble sentido”

Pero si firma esta camiseta ya era una ofensa para el ‘Checho’ exhibirse en Instagram ya fue un exceso. “ El arquero del que no quero recordar su nombre, porque se me sale el alma, sacó una foto en Instagram donde estaba tomando un cafecito peruano y este hincha, posteó la foto ‘arquero Redmayne disfrutando de un delicioso café peruano’. El café peruano es de lo mejor que hay, pero lo de él es ‘cacha’ no me vengan a decir que no ”, apuntó.

Sergio Ibarra cuestionó el sentido de la oportunidad del hincha de la ‘Blanquirroja’ y le advirtió que en otro país la respuesta hubiera sido distinta. “ Es bueno el café peruano, pero él lo hace en doble sentido y que idea tuvo este hincha peruano. Después dicen que los hinchas peruanos son los mejores del mundo. Si llega a pasar eso en Argentina, Brasil, lo queman vivo a este hincha, quiso hacer una broma, pero no sé ”, advirtió.

En otro momento de la nota Martín Riepl, conductor del noticiero, señaló que el golero de Australia había eliminado a Perú como destino de vacaciones por temor a las formas con las sería recibido después de eliminar ala selección peruana. “ Si bien acá, lo van a atender bien. Hoy, además, es más famoso que Maradona ”, dijo el ‘Checho’ con ironía.

Asimismo, Sergio Ibarra, apuntó que todavía el golero puede ser alcanzado por el kharma de dejar fuera a Perú de Qatar 2022. “ Era el tercer arquero y ojo que no sé si es que va a air al mundial ”, finalizó el argentino nacionalizado peruano.