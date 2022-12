TREMENDO ROCHE. Sergio ‘Checho’ Ibarra, periodista de Latina que fue enviado al Mundial de Qatar, junto a su colega Paul Pérez, abordaron a un aficionado argentino para consultarle si había visto la tanda de penales de la Albiceleste contra Francia, sin embargo, no se imaginó pasar vergüenza en pleno EN VIVO.

“ Dice el ‘Checho’, el goleador histórico del fútbol peruano, que no vio los penales, que se tapó los ojos. ¿Tú los viste o no? ”, le preguntó el periodista deportivo Paul Pérez al hincha, sin embargo, este aseguró no conocer al ‘Checho’, pese a que estaba a su costado.

“ No sé quién es el Checho, yo lo vi ”, dijo generando risas en sus compañeros y en la misma conductora de Latina.

CHECHO IBARRA SE PERDIÓ LOS PENALES

La selección argentina levantó una nueva Copa del Mundo después de 36 años y en el estadio Luisail, Sergio Ibarra sufría ver como la ‘Albiceleste’ llegaba a una dramática definición por penales. Cuando Lionel Messi y compañía estaba definiendo su destino en los disparos de los doce pasos, El ‘Checho’ tomó esta impensada medida en el momento cumbre de la final.

El enviado especial por Latina a Qatar 2022 para cubrir todas las incidencias de la final se tocó de nervios y optó por ponerse de espaldas a la cancha y no ver la definición que empezó con Lionel Messi . Su compañero en la transmisión Paul Pérez, se encargó de contarle como ejecutaban cada uno de sus compatriotas, y los remates atajados por ‘Dibu’ Martínez.

Sergio Ibarra reconoce que no vio penales (@chechogoleador)