Alianza Lima festeja un triunfo en la lejana Jaén y lo hizo en medio de los reclamos de los jugadores y la hinchada local que no quedó conforme con el arbitraje de Christian Santos, quien recibió hasta las críticas del Sergio Ibarra, conductor del bloque deportivo de Latina y exgoleador histórico del fútbol peruano.

El popular ‘Checho’ cuestionó desde sus redes sociales el proceder del inexperto árbitro quien no dudó en sancionar la falta en contra de Pablo Lavandeira tras ser ‘tocado’ dentro del área carlista.

“ Qué pendej.. ese penal que cobra jajajaja” , fue lo que mencionó el exjugador de Universitario de Deportes, desde su cuenta de Twitter y las reacciones de los seguidores de Alianza Lima no se hicieron esperar.

Checho ibarra cuestiona fallo de árbitro a favor de Alianza Lima (@chechogoleador)

“ Xq no dijiste lo mismo de Cajamarca, se te salen las plumas Checho ”, “ Les robaron la categoría, no les van a robar un partido ”, “ ¿Por qué recién sales? A alianza no le cobraron más de 10 penales en todo el año y no te eh visto publicar algo, lastima ”, “Sácate oas plumas checho”, fueron algunos de las respuestas de los hinchas victorianos.

Hernán Barcos puso el 2-1 de Alianza Lima vs. Carlos Stein en Jaén. (Video: Willax TV)

“Pero si lo toca abajo, Checho, tú que eres 9 debes saberlo más que nadie, penal imprudente”, fueron otros de los comentarios a modo de respuesta en su cuesta de Twiter.

Óscar Vílchez protesta contra árbitros por penal

Quien tampoco quedó contento fue el volante de Carlos Stein, Óscar Vílchez, quien cuestionó el porfesionalismo y la honestidad del arbitraje y de la CONAR.

“No fue penal, esto es una vergüenza. Hace tiempo que la CONAR ya parece un nido de ratas y la cabeza apesta a putrefacción”, señaló a las cámaras de Gol Perú.

“Yo le hago falta afuera, cinco metros afuera del área. El juez de línea se le acerca y le dice al árbitro, mira, no ha sido penal, y el árbitro lo omite y cobra un penal inexistente. Ramos se la pasó abrazando a Leyes todo el partido y no cobró falta”, añadió.