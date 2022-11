Pese a que Max Verstappen y Red Bull ya se aseguraron los campeonatos de pilotos y de escuderías, respectivamente, la temporada 2022 de la Fórmula 1 sigue generando competencia. ‘Checo’ Pérez viene pugnando por el segundo lugar del campeonato, sin embargo, el GP de Brasil sufrió un incidente que lo dejó muy contrariado.

Resulta que en los instantes finales de la carrera, ‘Checo’ se encontraba en el puesto 7, detrás de su compañero de equipo Max Verstappen. La orden de equipo era que el neerlandés deje pasar al mexicano para que obtenga más puntos y se acerque en la tabla a Charles Leclerc de Ferrari.

No obstante, el bicampeón del mundo se empecinó en su batalla con Fernando Alonso por el quinto puesto y no dejó pasar a ‘Checo’ . Finalmente, el piloto mexicano perdió la chance de pasar por dos puntos a Leclerc a una carrera del final de temporada (Abu Dabi).

Esto provocó la molestia de Pérez quien dejó en claro su decepción en una entrevista al finalizar la carrera. “Sí estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que yo he hecho por él. Creo que... no entiendo sus razones, estoy muy sorprendido. Si tiene dos campeonatos es gracias a mí ”, expresó.

El GP de Brasil terminó con el 1-2 de Mercedes, con George Russell en el primer lugar y Lewis Hamilton en el segundo. Carlos Sainz Jr. terminó tercero, Charles Leclerc, cuarto, Fernando Alonso, quinto, Max Verstappen en el sexto y ‘Checo’ Pérez acabó en la séptima casilla.

