Chelsea despidió de su cargo al técnico Antonio Conte y Maurizio Sarri sería su reemplazante

El largo divorcio de Antonio Conte del Chelsea se completó el viernes con el anuncio del despido del técnico italiano, que en sus dos años al frente del equipo ganó la Liga Premier y la Copa de la FA pero no consiguió el control que tanto deseaba en el club londinense.



Chelsea inició un parco comunicado de cuatro oraciones en su página de internet con el anuncio de que “el Chelsea Football Club y Antonio Conte han tomado distintos caminos”.



Su salida de Stamford Bridge se veía venir en vista de que el conjunto no se clasificó a la Liga de Campeones al culminar la Premier en el quinto lugar, 30 puntos detrás del campeón Manchester City. Conte se quejaba frecuentemente de que no tenía el control necesario, sobre todo en el asunto de las transferencias.



En su primera temporada Conte sacó campeón de la Premier al Chelsea tras fijar un record de 13 victorias seguidas promediando la temporada, impulsado por un osado cambio en la alineación.



El timonel, que a finales de este mes cumplirá 49 años, se presentó para los trabajos de pretemporada, pero el jueves circularon rumores en medios italianos que señalaban que había sido despedido. Esa especulación se intensificó cuando el mediocampista Cesc Fabregas y el ex capitán John Terry rindieron tributo a Conte en las redes sociales.

La eufórica celebración de Antonio Conte

"Gracias, jefe", escribió Terry en Twitter. "Gran hombre, gran técnico. Le deseo todo el éxito en el futuro”. El anuncio formal se hizo el viernes con un comunicado de 64 palabras.



Conte tenía un año más de contrato tras firmar una corta extensión después de darle al club su quinto título de liga desde que el magnate Roman Abramovich tomó el control del Chelsea en el 2003.



El italiano se había quejado amargamente de que el club no había podido contratar los refuerzos que había pedido para tratar de revalidar el título. Romelu Lukaku firmó con Manchester United y Fernando Llorente con Tottenham, por ejemplo.



La conquista de la Copa de la FA derrotando al Manchester United en Wembley en mayo --y a José Mourinho, con quien tiene una gran rivalidad-- fue el último éxito de Conte. Circulan rumores de que otro italiano, Maurizio Sarri, ex técnico de Napoli, podría reemplazar a Conte.

