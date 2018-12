Chelsea: Eden Hazard recibió ultimátum de Maurizio Sarri por no aclarar su futuro

Eden Hazard , figura indiscutible de Chelsea, es vinculado con otros clubes poderosos de Europa en todos los mercados de fichajes. Maurizio Sarri, entrenador de los londinenses, ya no quiere oír tantos rumores que desestabilizan al plantel.

Por ello, el italiano ha declarado públicamente que, para hablar con certeza sobre el futuro del mediocampista, la institución debe resolver el problema respecto a la permanencia de la estrella de la plantilla.

"Creo que es momento de decidir (sobre su futuro). Yo no tengo el poder para decidir, soy el entrenador. No soy el presidente, no estoy a cargo del mercado de transferencia, solo soy el entrenador. Quiero hablar de Hazard solo sobre su puesto en la cancha", declaró Sarri.

"Creo que nosotros tenemos que resolver este problema si queremos programar el futuro" , señaló el técnico de Chelsea, quien prefirió tocar otros temas relacionados al 'Duque', como su posición de falso '9'.

" No veo el problema de poner a Hazard en ese rol. Jugó cuatro partidos en ese puesto, anotó tres goles y dio dos asistencia. Con él en esa posición somos más sólidos, esa es una buena opción para la fase defensiva", concluyó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.