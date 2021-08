EL ARREPENTIMIENTO NO VALE. Chelsea vivió una última temporada de ensueño porque no solo se hizo con la Champions League, sino también jugó un fútbol brillante de la mano del entrenador Thomas Tuchel. Ahora, los ‘Blues’ quieren seguir reforzando su plantilla y le han apuntado a una de las estrellas del Inter de Milán que logró el título en el ‘calcio’. Se trata del belga Romelu Lukaku, quien tuviera una buena Eurocopa con su país que se fue eliminado en cuartos de final.

Según medios internacionales, Chelsea lanzó una primera oferta de 100 millones de euros por Lukaku. A esta le añadió el pase del lateral volante izquierdo Marcos Alonso. Sin embargo, Inter dijo ‘no’ a la proposición. Ahora, los ingleses preparan una segunda oferta de 120 millones de euros netos por el ‘9′ al que quieren para cubrir la falta de gol de Timo Werner.

Hace 10 años, Romelu Lukaku era una de las ‘joyas’ del fútbol europeo y la ‘rompía’ en el Anderlecht de Bélgica. Chelsea le hizo un seguimiento y terminó adelantándose a otros grandes equipos poniendo sobre la mesa 15 millones de euros por el joven de 18 años. Sin embargo, las cosas no iban a ser fáciles para el ‘9′.

Lukaku llegó con 18 años al Chelsea, pero nunca encontró paciencia en el equipo inglés

Lukaku solo llegó a jugar 15 partidos con Chelsea en la temporada 2011-2012 y su rendimiento, no fue el esperado. Peor aún en la campaña 2013-2014 no logró marcar un solo gol por lo que se fue cedido a West Bromwich. Allí, empezó a figurar con goles y asistencias, pero Chelsea no le prestó atención para darle un sitio en el plantel.

Los ‘blues’ incluso lo pusieron en el mercado y fue el Everton el que, por 35 millones de euros, se llevó al goleador belga. Con el club de la ciudad de Liverpool, Romelu Lukaku ‘explotó' y anotó 87 goles en 166 prartidos. Es allí, en 2017, que Chelsea decide volver a comprarlo.

“Me iba al Chelsea... pero llegó la llamada del Manchester United y sentí más confianza. Mourinho me dijo: ‘Te espero en Los Ángeles”, recuerda el belga que finalmente dejó sin efecto la oferta de los ‘blues’ y acepta la de los ‘diablos rojos’ donde no pudo lucirse.

Para 2019, el Inter de Milán puso sobre la mesa 65 millones de euros y el artillero de Bélgica volvió a hacer las maletas. Con el equipo italiano encontró el socio perfecto en el argentino Lautaro Martínez y no solo anotó 24 goles, contribuyendo a ganar el ‘scudetto’, sino además ahora mira desde el balcón la postura de su ex club que nunca lo supo valorar.