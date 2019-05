Chelsea vs Arsenal EN VIVO Se enfrentan en la superfinal de la Europa League   

Chelsea vs Arsenal EN VIVO ONLINE EN DIRECTO 'Bleus' y 'Gunners' juegan este miércoles el partido más importante de la temporada cuando se enfrenten en la final de la Europa League en Azerbaiyán. El duelo pactado en el estadio Olímpico de Bakú se inicia a las 2:00 p.m., (Hora peruana) y podrás seguirlo por la señal de FOX Sports y ESPN. En España el partido empieza a las 21:00 p.m., vía Movistar Liga de Campeones y Movistar+.



¿Vas a seguir el Chelsea vs Arsenal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los ‘Blues’ llegan a este Chelsea vs Arsenal tras superar al Frankfurt, en las semifinales de la Europa League en una infartante definición por penales.



La ventaja del cuadro dirigidos por Maurizio Sarri en este Chelsea vs Arsenal es sin duda la presencia de jugadores de jerarquía como Eden Hazard, quien desea volver a levantar el trofeo, como en el 2013. También contará con Gonzalo Higuaín, Oliver Giroud y el brasileño William. La única duda en los ‘Blues’ es la presencia de N'Golo Kanté, por una lesión en los músculos isquiotibiales.





En tanto los ‘Gunners’ van por la Europa League y para llegar a este Chelsea vs Arsenal eliminaron al Valencia por un marcador global de 7-3. El cuadro inglés sin duda ha ecvidenciado un gran momento de sus delanteros Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.



También buscará con esta final su clasificación a la Champions League, tras quedar quinto en la Premier League fuera de zona de clasificación directa a máximo torneo continental. "Debemos luchar. Ellos han terminado delante de nosotros este año y el pasado. Nuestra ambición es reducir la distancia", señaló Unai Emery Dt de los 'Gunners'.



Chelsea vs. Arsenal: alineaciones posibles

​

Chelsea: Kepa, Marcos Alonso, David Luiz, Azpilicueta, Zappacosta, Barkley, Kovacic, Jorginho, Hazard, Willian y Giroud.

DT: Maurizio Sarri.



Arsenal: Cech, Monreal, Koscielny, Sokratis, Kolasinac, Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Ozil, Aubameyang y Lacazette.

DT: Unai Emery.