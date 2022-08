Inicia una vibrante temporada en el fútbol inglés. Chelsea se verá las caras con Everton EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la primera fecha de la Premier League este sábado 6 de agosto desde las 11:30 horas (hora peruana). Entérate de los horarios a nivel mundial y canales de TV para verlo GRATIS.

Un nuevo comienzo para las ligas europeas, incluyendo la inglesa. Chelsea llegará a Goodison Park para enfrentar a Everton y lo hace con regulares resultados dentro de su pretemporada, ganándole a Udinese en su último choque.

Chelsea vs. Everton: horarios en el mundo

Para todos aquellos que se encuentren en España podrán seguir este partido desde las 18:30 horas.Si vives en Perú, Colombia o Ecuador puedes verlo a partir de las 11:30 horas.

Si te encuentras en Argentina, Uruguay o Brasil podrás seguir la transmisión desde las 13:30 horas. Para el territorio de México y Centroamérica el partido arranca a las 11:30 horas.

Los Blues sumaron a Raheem Sterling que marcó junto a N’Golo Kanté y Mason Mount en el choque ante los italianos. sin embargo, cayeron por 4-0 ante el Arsenal en el trofeo amistoso Florida Cup en Estados Unidos. En el país norteamericano también cayó ante Charlotte FC, pero le ganó al América.

Chelsea vs. Everton: canales de TV y Online

Para ver el partido entre Chelsea y Everton de Premier League hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar Plus. Si te encuentras en México puedes verlo únicamente vía Paramount Plus. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol español vía Star Plus

Por otro lado está Everton, que derrotó por 3-0 a Dinamo de Kiev en un partido que se organizó para las víctimas de la guerra en Ucrania. Antes de ello ganó su choque ante Blackpool de la Championship por 4-2.

Tras enfrentarse al Everton, Chelsea recibirá en casa a uno de sus grandes rivales, el Tottenham de Antonio Conté; mientras que el cuadro de Frank Lampard tendrá q visitar a Aston Villa.

Chelsea vs. Everton: alineaciones probables

Everton: Jordan Pickford; Ben Godfrey, Yerry Mina, James Tarkowski; Nathan Patterson, Abdoulaye Doucouré, Allan, Vitaliy Mykolenko; Anthony Gordon, Demarai Gray y Dwight McNeil.

Chelsea: Édouard Mendy; César Azpilicueta, Thiago Silva, Kalidou Koulibaly; Reece James, N’Golo Kanté, Mateo Kovacic, Ben Chilwell; Mason Mount, Kai Havertz y Raheem Sterling.

TE PUEDE INTERESAR