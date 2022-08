Chelsea vs. Leeds United EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la tercera jornada de la Premier League este domingo 21 de agosto del 2022 desde las 8:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Elland Road.

No te pierdas el minuto a minuto del Chelsea vs Leeds United en directo por la jornada 3 de la Premier League en el estadio Elland Road.

Una victoria y un empate para los ‘Blues’ y los ‘Whites’ en el arranque de la campaña. Del lado del cuadro comandado por Thomas Tuchel es un inicio inesperado, pues perdieron dos puntos en la etapa final contra Tottenham en la fecha pasada. En tanto, los de Jesse Marsch se quedaron con buenas sensaciones, tras pelear el descenso en la 2021-2022.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Leeds United en vivo por la Premier League?

Perú – 8:00 a.m.

Ecuador – 8:00 a.m.

Colombia – 8:00 a.m.

México – 8:00 a.m.

Chile – 9:00 a.m.

Venezuela – 9:00 a.m.

Bolivia – 9:00 a.m.

Paraguay – 9:00 a.m.

Argentina – 10:00 a.m.

Uruguay – 10:00 a.m.

Brasil – 10:00 a.m.

España – 3:00 p.m.

Chelsea encara el tercer compromiso del curso sin N’Golo Kante, Mateo Kovacic y Armando Broja. Todos ausentes por lesión. Mientras que Christian Pulisic entrenó el viernes y podría formar parte de la escuadra. Conor Gallagher, ante las bajas en el medio, puede tener una oportunidad, pero dependerá de las necesidades de Tuchel.

De su lado, Leeds United quiere regalar otra alegría a sus files fanáticos, luego del debut victorioso en casa contra Wolverhampton. Para este choque, el técnico Marsch mantiene dudas con respecto al estado del goleador Patrick Bamford, quien será esperado hasta el final. Junior Firpo, Luke Ayling y Stuart Dallas siguen recuperándose.

¿Dónde ver online el partido Chelsea vs. Leeds United por la Premier League?

Para ver la transmisión online del partido entre Chelsea y Leeds United puedes hacerlo a través de tres señales. Si te encuentras en España deberás seguir este partido vía DAZN. Si vives en México puedes seguir este partidazo por la señal online de Paramount Plus. Finalmente, si estás en Sudamérica podrás verlo en Star Plus.

Chelsea vs. Leeds United: posibles alineaciones del partido

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Cucurella; Mount, Havertz, Sterling.

Leeds United: Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk, Roca, Adams, Aaronson, Rodrigo, Harrison, Bamford.