Chelsea vs Lille: EN VIVO Cómo ver el partido por el Grupo H de la Champions League

Chelsea vs Lille EN VIVO | VER | TRANSMISIÓN Los 'Blues' viajan hasta Francia para enfrentar a los 'Dogos' en busca de su primera victoria en el Grupo H de la Champions League. No te pierdas el duelo inicia desde las 2:00 p.m. (Hora peruana) en el Stade Pierre-Mauroy, y que lo puedes seguir por la señal de ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Chelsea vs Lille vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Francia.



Los 'Blues' afronta este Chelsea vs Lille con la ambición de conseguir el primer triunfo, luego de una decepcionante actuación ante Valencia para los hinchas que sufrieron un fuerte golpe en Stanford Bridge.



Para el Chelsea vs Lille el equipo de Frank Lampard recibió muy buenas noticias, pues recupera a tres de sus jugadores más importantes como N’Golo Kante, Kurt Zouma y Olivier Giroud quienes entrenaron con Normalidad antes de viajar a Lille.



Gol de Chelsea (fuente ESPN)

Por su lado 'Dogos' afrontan este Chelsea vs Lille también con la tarea de 'lavarse la cara' tras ser vapuleado por un Ajax que sigue demostrando sus aspiraciones para poder llegar a una final en esta Champions League, tras encajarles un Un 3-0.

Chelsea vs Lille | CANALES



Perú y Argentina ESPN, ESPN Play Sur

Costa Rica ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

República Dominicana ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

El Salvador ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Guinea Ecuatorial SuperSport 5 Africa, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport 12, DStv Now

Guatemala ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Honduras ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

México ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Nicaragua ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Panamá ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Portugal Eleven Sports 3 Portugal

España Movistar+, Mitele Plus

Reino Unido BT Sport Live, BT Sport Ultimate, BT Sport 3

Estados Unidos Galavision, B/R Live, Univision NOW

Chelsea vs Lille | Probables alineaciones :



Lille: Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric, Sanches, André, Soumaré, Bamba, Ikoné, Osimhen.



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Tomori, Alonso, Kovacic, Jorginho, Barkley, Willian, Mount, Abraham