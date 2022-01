Chelsea vs. Liverpool EN VIVO ESPN: este domingo 2 de enero desde las 11:30 a. m. (hora peruana) por la fecha 21 de Premier League de Inglaterra. El partido también será transmitido por Star+, Directv GO y Movistar+, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las mejores jugadas y goles, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el estadio Stamford Bridge de Londres y el árbitro Anthony Taylor se encargará de impartir justicia. Actualmente, la tabla de posiciones tiene a Chelsea en el segundo lugar, con 42 puntos; en tanto que Liverpool es tercero con 41 unidades. El líder es Manchester City, acumulando 53 en puntaje.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Liverpool?

Estados Unidos – 8.30 a. m. hora de Los Ángeles

México – 10.30 a. m.

Estados Unidos – 10.30 a. m. hora de Texas

Perú – 11.30 a. m.

Ecuador – 11.30 a. m.

Estados Unidos – 11.30 a. m. hora de Miami

Colombia – 11.30 a. m.

Bolivia – 12.30 p. m.

Venezuela – 12.30 p. m.

Uruguay – 1.30 p. m.

Paraguay – 1.30 p. m.

Argentina – 1.30 p. m.

Brasil – 1.30 p. m.

Chile – 1.30 p. m.

Inglaterra – 4.30 p. m.

España – 5.30 p. m.

Italia – 5.30 p. m.

¿En qué canal ver partido Chelsea vs. Liverpool?

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: Star+, ESPN Peru

Brasil: Star+

Chile: ESPN Chile, Star+

Colombia: Star+, ESPN Colombia

Ecuador: Star+, ESPN Colombia

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN Peru, Star+

Perú: ESPN Peru, Star+

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN

Estados Unidos: nbcsports.com, USA Network, NBC Sports App, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: ESPN Peru, Star+

Venezuela: Star+, ESPN Colombia

Desde la llegada del entrenador Thomas Tuchel, los ‘Blues’ mostraron una gran mejoría futbolística, lo cual ayudó a que inicien como líderes en el presente curso. Sin embargo, el club atraviesa por una crisis, individual y colectiva: hubo bajas por lesión y contagio de COVID-19, lo cual se tradujo en malos resultados.

Los empates ante Everton (1-1), Wolves (0-0) y Brighton (1-1) recientemente, dejaron entrever el bajón en el rendimiento. Debido a ello, la distancia con el primer lugar es más amplia y ahora tienen la obligación de imponer condiciones en casa para no desprenderse de la pelea por el título liguero.

En busca de plantear la mejor estrategia, Tuchel contará con Mason Mount en el eje del ataque, pero todavía está en duda la presencia de Romelu Lukaku. Durante una reciente entrevista, el delantero aseguró que no se siente cómodo con el esquema de su equipo y su DT reveló que conversarían sobre el tema. ¿El belga será marginado del once?

Por otro lado, Liverpool también ha caído en un bache negativo, sumando dos juegos seguidos sin ganar: empate 2-2 con Tottenham y derrota 1-0 frente a Leicester. Justamente, la reciente caída ante los ‘Foxes’ fue dolorosa, dado que la historia pudo ser distinta: Mohamed Salah falló un penal en el primer tiempo.

El egipcio buscará su revancha en este partido, que será el último antes de unirse a la Copa Africana de Naciones con su país. Sadio Mané, su socio en la ofensiva, también se marchará para unirse a Senegal. No obstante, los ‘Reds’ también sufrirán de grandes bajas para este fin de semana: el entrenador Jürgen Klopp y otros tres jugadores, cuyos nombres permanecen en reserva, no participarán debido a la COVID-19.

Liverpool vs. Chelsea: historial de partidos

Las estadísticas de los últimos 10 partidos Liverpool vs. Chelsea son parejas: los ‘Blues’ ganaron en tres ocasiones y los ‘Reds’ lo hicieron en cuatro oportunidades. Los tres duelos restantes acabaron en empate, aunque uno de ellos terminó de manera favorable para Klopp a través de la tanda de penales (Supercopa de Europa 2019).

28-08-2021: Liverpool 1-1 Chelsea - Premier League

04-03-2021: Liverpool 0-1 Chelsea - Premier League

20-09-2020: Chelsea 0-2 Liverpool - Premier League

22-07-2020: Liverpool 5-3 Chelsea - Premier League

03-03-2020: Chelsea 2-0 Liverpool - FA Cup

22-09-2019: Chelsea 1-2 Liverpool - Premier League

14-08-2019: Liverpool 2-2 (penales 5-4) Chelsea - Supercopa de Europa

14-04-2019: Liverpool 2-0 Chelsea - Premier League

29-09-2018: Chelsea 1-1 Liverpool - Premier League

26-09-2018: Liverpool 1-2 Chelsea - EFL Cup

Chelsea vs. Liverpool: posibles alineaciones

Chelsea: Édouard Mendy; Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Antonio Rüdiger; César Azpilicueta, Jorginho, N’Golo Kanté, Marcos Alonso; Callum Hudson-Odoi, Mason Mount y Kai Havertz.

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Konstantinos Tsimikas, Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita; Mohamed Salah, Diogo Jota y Sadio Mané.