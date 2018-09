Chelseavs Liverpool : ONLINE TV EN VIVO Los blues enfrentan a los reds este sábado en el estadio Stamford Bridge de Londres por la fecha 7 de al Premier League. Liverpool va por la revancha ante Chelsea tras la derrota en la Copa de la Liga. (11:30 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América)



La segunda edición seguida del clásico partido Chelsea vs Liverpool se jugará tres días después del triunfo 2-1 de los Blues sobre los Reds en Anfield.



Sin duda, todas miradas estarán puestas en el duelo Hazard vs Salah que se verán las caras en el Chelsea vs Liverpool, como máximas figuras de sus respectivos equipos.



Jürgen Klopp prepara algunos cambios para el Chelsea vs Liverpool. El golero Alisson Becker reemplazará a Mignolet y el lateral Alberto Moreno irá al banco.



El tridente ofensivo de los reds espera hacer de las suyas en el Chelsea vs Livepool. Roberto Firmino, Mohamed Salah y Sadio Mané, estarán presente en el ataque, en detrimento de Daniel Sturridge.

Chelsea venció 2-1 a Liverpool



"Tenemos que esperar, Virgil Van Dijk aún no ha entrenado con el grupo. Es un jugador de clase mundial y no contar con él no es bueno. Si no puede jugar tenemos opciones para reemplazarle", dijo el DT Klopp sobre la posible ausencia del zaguero en el Chelsea vs Liverpool.



Mientras que el Liverpool llega como líder con seis victorias en seis partidos, el Chelsea se dejó los primeros puntos de la campaña la jornada pasada ante el West Ham United.



Los de Maurizio Sarri se encomiendan a Eden Hazard para tratar de sorprender una vez más al Liverpool, esta vez bajo el arropo de Stamford Bridge.



Respecto al partido de copa en Anfield, se espera que Olivier Giroud vuelva al once titular en detrimento de Álvaro Morata, junto a Marcos Alonso en el lateral izquierdo y Jorginho y N'Golo Kanté en el centro del campo.

