Chelsea vs Liverpool EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE partido por Premier League

Chelsea vs Liverpool EN VIVO EN DIRECTO. 'Blues' reciben este domingo a los 'Reds' en Stamford Bridge por la fecha 37 de la Premier League. El partidazo arrancará a las 10:30 a.m. por la señal de ESPN 3 para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Chelsea vs Liverpool vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Chelsea enfrentará a Liverpool con la ilusión de lograr el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Premier League que lo clasifique a la próxima Champions League.

Los de Antonio Conte son quintos con 66 puntos, a 5 unidades del cuarto lugar, Tottenham, que cayó en esta jornada 1-0 ante West Bromwich en condición de visita.



Liverpool, por su parte, está en la posición 3 con 72 puntos y con la cabeza en la final de la Champions League del próximo 26 de mayo en Kiev frente a Real Madrid de Cristiano Ronaldo y compañía.



Con Liverpool, Chelsea todavía tiene 3 partidos por jugar en la Premier League para conocer si va o no la Champions League 2018-2019. Por ahora está en la Europa League.