Malmö vs. Chelsea EN VIVO | ON LINE. El cuadro sueco con el peruano Sergio Peña entre los convocados recibe al actual campeón por la cuarta fecha del Grupo H de la Champions League. El partido esta pactado en el Eleda Stadion, desde las 12: 45 p.m., y lo puedes seguir por la señal de ESPN y Star+. El ‘Minuto a Minuto’ también lo puedes vivir desde Trome.pe

Ambos quipos llegan con necesidad triunfo. Los ‘Blues’ necesitan llegar a la punta del Grupo H y la única opción en conseguir un triunfo en Suecia. El colero, por su parte, sale con obligado a sumar puntos para no quedar eliminado prematuramente. El equipo de Sergio Peña no ha ganado en la Champions League y es el equipo que más goles en contra ha recibido en la competencia (11 tantos).

¿A qué hora se juega Malmö vs. Chelsea?

Perú: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m .

. Estados Unidos: 12.45 p. m. (ET)

México: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Paraguay: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

España: 7.45 p. m.

Malmö cayó contra el Chelsea, por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Sergio Peña tuvo momentos buenos, pero no se dio el resultado esperado. El volante de la Selección Peruana le regaló su camiseta a un joven peruano que llegó para alentarlo en Londres.

¿Dónde puedo ver el Malmö vs. Chelsea?

Perú: ESPN, Star+

Argentina: Star+, Fox Sports Premium

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+, Fox Sports Web, Fox Sports App, NOW NET e Claro, FOX Sports 1 Brasil

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: ESPN, Star+

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

¿Dónde ver gratis ON LINE el Malmö vs. Chelsea ?

Si no estás en casa y no deseas perderte el Malmö vs. Chelsea, puedes entrar a Internet e ingresar a servicio streaming de ESPN Play, donde puedes acceder a toda la programación de este canal deportivo y sus derivados. Si no estas suscrito al servicio puedes seguirlo por Trome.pe.