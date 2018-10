Chelsea vs Manchester United EN VIVO EN DIRECTO Transmisión TV ONLINE por Premier League

Chelsea vs Manchester United EN VIVO EN DIRECTO. 'Blues' reciben este sábado a los 'Diablos Rojos' en Stamford Bridge por la fecha 9 de la Premier League. El partido arrancará a las 6:30 a.m. por la señal de DirecTV +.



¿Vas a seguir el Chelsea vs Manchester United vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Manchester United de José Murinho tendrá un partido clave ante Chelsea, ya que su estadía en el club pende de un hilo tras malos resultados pese a victoria en la anterior jornada frente a Newclaste con gol en el último minuto de Alexis Sánchez (3-2).



Manchester United se ubica en la casilla 8 de la Premier League con 13 unidades, a 7 de Chelsea, uno de los líderes junto a Manchester City.

Chelsea, por su parte, goza de buen presente con Eden Hazard a la cabeza, quien lleva 8 goles en la presente temporada de Premier League. Los 'Blues' vienen de 2 triunfos consecutivos con buen fútbol.



Sin duda, el Chelsea vs Manchester United promete ser un partidazo de principio a fin con una gran cantidad de estrellas sobre el terreno de juego en Londres.



Chelsea vs Manchester United: Alineaciones probables



Manchester United: De Gea, Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw, Fellaini, Matic, Pobga, Rashford, Sánchez, Lukaku.



Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso, Jorginho, Willian, Kanté, Kovacic, Hazard, Giroud.