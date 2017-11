Chelsea vs Manchester United EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Blues' reciben este domingo a los 'Diablos Rojos' en Stamford Bridge por la fecha 11 de la Premier League. El partido iniciará a las 11:30 a.m. por la señal de ESPN 2.



Chelsea y Manchester United protagonizarán el clásico de la Premier League en Londres. Ambos equipos luchan en los primeros lugares de la tabla de posiciones de torneo doméstico. ¿Quién se llevará el triunfo? No te pierdas las incidencias.



Chelsea, que será el local, marcha cuarto en la Premier League con 19 puntos. Los 'Blues' están a 9 puntos del puntero, Manchester City del entrenador español Pep Guardiola.



Chelsea viene de una dura derrota en la Champions League que se jugó el último martes. Cayeron 3-0 ante Roma en condición de visita por la jornada 4. El equipo de Conte aún no debe luchar para clasificar a octavos de final.



Manchester United, por su parte, es segundo en la Premier League con 23 puntos. Están a 5 de los 'Citizens'. Mientras que en la Champions League son punteros (e invictos) con 12 puntos y están a un punto de clasificar a octavos de final.



Manchester United llega con varias bajas a este duelo contra Chelsea por la Premier League. No estarán: Fellaini, Carrick, Pogba, Lingard, Rojo e Ibrahimovic. Kanté y Moses son los lesionados del los 'Blues'.