Chelsea vs Roma: EN VIVO EN DIRECTO ver Fox Sports TV ONLINE partido por Champions League

Chelsea vs Roma: EN VIVO EN DIRECTO. Italianos e ingleses juegan este martes por la fecha 4 de la del Grupo C de la Champions League en el Estadio Olímpico de Roma. El partido arrancará a las 2:45 p.m. por la señal de Fox Sports.



El Roma vs Chelsea es uno de los partidos más atractivos de este jornada de la Champions League. El duelo de ida quedó empatado 3-3 en Stamford Bridge de Londres. No te pierdas las incidencias: minuto a minuto y videos de todos los goles.



En este grupo, Chelsea es el líder con 7 puntos. Mientras que la Roma es segundo 5 unidades. Una victoria del cuadro italiano lo llevará a la punta, ya que Atlético Madrid es tercero con apenas 2 unidades y recibe a Qarabag, último con un solo punto.



Roma viene de 3 triunfos consecutivos en la Serie A de Italia, donde marcha en la quinta casilla con 24 puntos. El último fin de semana vencieron 1-0 a Bologna por la fecha 11 con gol de El Shaarawy.



El presente de Chelsea es similar. También llega con 3 triunfos al hilo. Por el campeonato doméstico ganaron 1-0 a Bournemouth gracias al tanto de Hazard. Están cuartos en la Premier League.



Roma vs Chelsea: Alineaciones probables



Roma: Alisson; Bruno Peres, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; Perotti, Florenzi y Dzeko.



Chelsea: Coutois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Alonso, Bakayoko, Fábregas, Zappacosta; Hazard, Pedro y Morata.

Gran recuerdo cuando John Terry marcó en los dos duelos a la @ASRomaEspanol.

22/10/2008, Chelsea 1 - 0 Roma

04/11/2008, Roma 3 - 1 Chelsea pic.twitter.com/AozRi3h0Ao — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) 30 de octubre de 2017