Chelsea vs Roma: EN VIVO ONLINE. Los 'blues' recibirán a los romanos en el Stamford Bridge de Londres por la tercera jornada del Grupo C de la Champions League. El choque arrancará a la 1:45 p.m. por Fox Sports 2.



El último campeón de la Premier League, Chelsea, vive un gran presente en el Grupo C de la Champions League. Los de Antonio Conte suman 6 puntos y son líderes de su llave. ¿Podrán seguir en esa racha ante la Roma? No te pierdas las incidencias.



En su primer partido de Champions League, Chelsea aplastó 6-0 a Qarabag de Azerbaiyán en condición de local. Mientras que en el segundo, se llevó un triunfazo de España 2-1 ante Atlético Madrid del 'Cholo' Simeone.



Sin embargo, en la Premier League, Chelsea no la pasa bien, sobre todo en los últimos partidos. Los 'blues' no ganan hace 3 fechas. Perdieron 1-0 con el Manchester City y 2-1 con el Crystal Palace. Con estos resultados marchan quintos en la tabla de posiciones.



Roma, por su parte, logró varios triunfos consecutivos en la Serie A de Italia, aunque esa racha se cayó el último fin de semana, cuando perdieron 1-0 frente a Napoli jugando en el Olímpico de Roma.



El cuadro italiano tampoco llega mal al cotejo frente a Chelsea por la Champions League. Suman 4 puntos tras empate 0-0 con Atlético Madrid y victoria 2-1 con Qarabag. Los romanos pueden dar la sorpresa.



Chelsea vs Roma: Alineaciones probables



Chelsea: Cortuois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Bakayoko, Kanté, Fábregas, Marcos Alonso, Hazard, Morata.



Roma: Alisson Bruno Peres, Juan Jesús, Kolarov, Pellegrini, Gonalons, Nainggolan, Defrel, El Shaarawy, Dzeko.