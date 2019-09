Chelsea vs Valencia EN VIVO Juegan en Londres por el Grupo H de Champions League

Chelsea vs Valencia EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Blues' reciben este martes a los 'Chées' en el Estadio Stamford Bridge por la primera fecha del grupo H de Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Argentina / 9:00 p.m. de España) por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Chelsea vs Valencia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



En uno de los partidazos del inicio de Champions League, Chelsea de Inglaterra y Valencia de España se verán las caras en Londres. Dos equipos con mucha historia que siempre llegan a instancias finales de este torneo.

El Chelsea vs Valencia también marcará el debut de técnicos en la Champions League. Frank Lampard en el primero y Albert Celades en el segundo. Será una gran oportunidad para hacer historia con sus respectivas escuadras.



Chelsea, ante la sanción de la FIFA que no le permite hacer millonarios fichajes, encontró con su cantera la solución para competir en el más alto nivel. Los juveniles Tammy Abraham y Mason Mount la vienen rompiendo en el local. Marchan en la casilla 6 de la Premier League.



Valencia, por su parte, no viene de la mejor forma. La plantilla está dolida por la abrupta salida de su técnico Marcelino. Los españoles fueron goleados el último fin de semana 5-2 ante Barcelona por Liga Santander.