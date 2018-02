Chelsea vs Watford: EN VIVO EN DIRECTO VER ESPN Con André Carrillo ONLINE por Premier League

Chelsea vs Watford EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Hornets' reciben este lunes a los 'Blues' en el Vicarage Road Stadium por la fecha 26 de la Premier League. El peruano André Carrillo sería titular en el local. El partido arranca a las 3:00 p.m. por ESPN.



¿Vas a seguir el Chelsea vs Watford vía Internet? Trome.pe., te traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Watford de André Carrillo no la pasa bien en la Premier League hace buen tiempo. No ganan hace 6 partidos y esperan salir de esa mala racha ante Chelsea en condición de local este lunes.



Chelsea, por su parte, pelea puestos de Champions League, pues es cuarto en la tabla de posiciones de la Premier League con 50 puntos. En su último partido perdieron inexplicablemente 3-0 con Bournemouth.



Justamente por lo último, en Inglaterra se habla que los dueños de Chelsea quieren sacar al técnico Antonio Conte en caso no pueda sacar buenos resultados en la Premier League y demás torneos.