Chelsea venció 1-0 al West Ham por la jornada 34 de la Premier League en Stamford Bridge. En partido parejo, los de Tuchel sacaron 3 puntos de oro gracias a un agónico tanto de Christian Pulisic al minuto 90. Con este resultado los ‘Blues’ se afianzan en el tercer lugar, 5 puntos por encima del Arsenal, que le había ganado 4-2 la jornada pasada.

Chelsea vs. West Ham EN VIVO: Nota previa

Con la misión de asegurar un boleto para la próxima edición de la Champions League de acá hasta el final de la liga inglesa, Chelsea tendrá una dura prueba cuando reciba a West Ham. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Stamford Bridge.

¿A qué hora se juega el Chelsea vs. West Ham?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 8:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 a.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

Chelsea vs. West Ham: canales del partido y cómo ver por TV

El Chelsea vs. West Ham será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga inglesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en Stamford Bridge será transmitido para México, por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus), mientras que en España, los canales con los derechos son DAZN 1, Movistar+ y DAZN.

Chelsea vs. West Ham: así llegan los equipos al partido

Sin opción de ser campeón de la Premier League, Chelsea luchará hasta el término del campeonato por obtener un cupo para el torneo de clubes más importante de Europa. Ello lo hará realidad, si es que acaba entre los cuatro primeros del certamen.

A estas alturas, los ‘Blues’ tienen 62 puntos y se ubican en el tercer casillero, con dos unidades más que el cuarto Arsenal, otro de los candidatos para el Top 4.

“La brecha es grande, pero estamos compitiendo con quizás los dos equipos más exitosos (Manchester City y Liverpool) que jamás hayan jugado en esta liga, por lo que hay mucho en juego” analizó el entrenador de Chelsea, Thomas Tuchel, sobre la competencia en la liga.

Al frente estará West Ham, que empató a uno con Burnley en su última presentación liguera y que ocupa la séptima posición, con 52 unidades, en zona de clasificación para la Conference League.

Chelsea vs. West Ham: probables alineaciones

Chelsea: Mendy, James, Chalobah, Silva, Alonso, Jorginho, Kante, Mount, Loftus-Cheek, Havertz y Werner. DT: Thomas Tuchel.

West Ham: Fabianski, Coufal, Dawson, Rice, Cresswell, Bowen, Fornals, Soucek, Lanzini, Benrahma y Antonio. DT: David Moyes.