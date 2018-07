'Chemo' del Solar explicó por qué los futbolistas de la selección peruana no van a ligas top [VIDEO]

En el programa "Fox Sports Radio Perú", 'Chemo' del Solar explicó por qué los futbolistas de la selección peruana no van a ligas top de Europa como la Premier League, la Liga Santander, la Bundesliga, entre otros.



Todo esto luego que se confirmara los fichajes de André Carrillo y Christian Ramos en clubes de la Liga de Arabia Saudita tras disputar el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana.



"En las principales ligas europeas, solo hay dos plazas, por equipo, para jugadores extracomunitarios (los que no tienen pasaporte comunitario. Es decir, ellos ocupan plaza de extranjero). En cambio, hay ligas menores, como la liga de Holanda, Bélgica, Suiza, no hay muchas exigencias para los extranjeros", reveló 'Chemo' del Solar .



Video: Chemo del Solar en Fox Sports Radio Perú

"A mí me han llamado equipos de la primera división del fútbol español a preguntarme, por ejemplo, si Edison Flores tenía pasaporte comunitario. Creo que eso restringe muchísimo a la hora de contratar porque los clubes buscan ocupar esos puestos con cracks", contó el ex técnico de la selección peruana.