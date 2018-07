Chemo del Solar en Fox Sports Perú: "No volvería a dirigir la selección, mi experiencia fue mala" [VIDEO]

Claro y directo. 'Chemo' del Solar cerró cualquier posibilidad de volver a dirigir a la selección peruana . Esto en declaraciones para "Fox Sports Perú", donde es uno de los panelistas junto a Julio César Uribe, Julinho, Óscar Ibáñez, Flavio Maestri, entre otros.



Ante la consulta sobre la complejidad de ser técnico de la selección peruana, 'Chemo' del Solar respondió: "Es durísimo. Yo lo he escuchado a Julio (César Uribe) comentar del poco apoyo a los técnicos en procesos anteriores. Han sido mucho años de duros golpes y lamentablemente eso creaba, en la gente y periodismo, poca aceptación hacia los técnicos".



"La Federación, creo yo, en estos últimos años ha mejorado muchísimo. Se designó a una persona de fútbol en el cargo como director deportivo, que esa figura no existía antes. Eligieron bien la figura de Juan Carlos Oblitas para esta tarea", añadió.



"No volvería a dirigir a la selección peruana. Mi experiencia fue tan negativa que no me metería en un sitio así", lanzó 'Chemo' del Solar , ex técnico de Perú en las Eliminatorias para Sudáfrica 2010.



Video: Chemo del Solar

"No fui capaz de lograr el compromiso en los futbolistas. Al final uno juega en la selección porque quiere. La Federación no te paga un sueldo, viene a la selección porque quieres o no lo haces", cerró.