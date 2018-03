La usuaria de Twitter @Adsiie manifestó en su red social el deseo de casarse con el atacante Javier Chicharito Hernández y pasó lo impensado.



La tuitera @Adsiie etiquetó a Chicharito Hernández y el jugador mexicano le respondió. El intercambio de respuestas se volvió viral de inmediato. Hasta el momento superó los 7 mil 'Me gusta' y fue 'retweet' casi 1500 veces.



"Siento que @CH14 debería ser mi esposo", escribió la tuitera @Adsiie. La respuesta de Chicharito Hernández fue contundente: "¡Yo siento como que no... jajaja saludos!", respondió el delantero de la selección mexicana.



Pero esto no quedó allí, ya que diferentes medios hicieron eco de la declaración de amor de la tuitera, que no dudó en responder a Chicharito, que al parecer le rompió el corazón.

Chicharito Hernández rechazó propuesta de matrimonio de bella tuitera y causó revuelo en redes sociales Chicharito Hernández rechazó propuesta de matrimonio de bella tuitera y causó revuelo en redes sociales

"Jajaja díganle que del odio al amor, hay un solo paso", respondió vía Twitter. "No vuelvo a decirle a mis amores platónicos que se casen conmigo de broma", agregó la usuaria de Revólver Textual (@Adsiie).

Chicharito Hernández rechazó propuesta de matrimonio de bella tuitera y causó revuelo en redes sociales Chicharito Hernández rechazó propuesta de matrimonio de bella tuitera y causó revuelo en redes sociales

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.