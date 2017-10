Chile fuera del mundial: El Fallo de TAS que mapochos defendieron les jugó en contra [VIDEO y FOTOS]

La eliminación de Chile del mundialpuso sobre la mesa el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). En agosto de este año, La Roja se mostró disconforme con los puntos otorgados a Bolivia por la presencia del defensa paraguayo naturalizado Nelson Cabrera.



La selección argentina se mostró disconforme con este pedido de Chile. Sin embargo, el TAS otorgó los puntos a Chile y Perú, la blanquirroja estuvo de acuerdo con La Roja y de esta manera se vio beneficiada para jugar al repechaje. Todo lo contrario pasó con la selección mapocha.



Este tema viene a colación tras la eliminación de Chile del Mundial porque si La Roja no hubiera reclamado, Perú no se hubiera beneficiado de los puntos que le otorgó el fallo del TAS. Ironías de la vida.



"Increíble lo de Chile. Si el fallo del TAS hubiese sido EN CONTRA hoy estaría en repechaje, no Perú. Triunfo en escritorios que fue derrota", se lee en los comentarios de Twitter respecto a la eliminación de Chile. Además, muchos recuerdan la actitud intransigente de La Roja al reclamar estos puntos.



La selección chilena se quedó sin ir al mundial luego de su enfrentamiento contra el equipo de Brasil. El cuadro carioca logró golear 3-0 a los mapochos. Cabe precisar que los tantos demoraron en llegar.

