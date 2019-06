Chile a semifinales: Rival, día, hora y canal Tv del próximo partido por la Copa América 2019

Chile clasificó a las semifinales de la Copa América 2019 tras vencer a Colombia por penales en el tercer partido de los cuartos de final y se metió entre las cuatro mejores selecciones que siguen en carrera por el título.



Las semifinales se jugarán el 2 y 3 de julio próximo. Chile queda a la espera del último partido de los cuartos de final para conocer a su rival.

¿Cuál es el rival de Chile en las semifinales de la Copa América?

Chile deberá esperar hasta este sábado por la tarde para conocer a su rival en las semifinales. La Roja enfrentará al ganador del duelo Perú vs Uruguay, que se disputará en el estadio Arena Fonte Nova, Salvador.

¿Qué día jugará Chile las semifinales de la Copa América?

Chile chocará con su rival de turno (Perú o Uruguay) el próximo miércoles 3 de julio desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre. El duelo se transmitirá por señal abierta en América Tv y en tv paga DirecTv.

Partidos, cruces, día, hora y canal tv de las semifinales de la Copa América 2019:

Brasil VS. Argentina (Martes 2 de julio 7:30 p.m.)

Estadio Mineirao, Belo Horizonte

TV: América Tv y DirecTv



Chile VS. Uruguay o Perú (Miércoles 3 de julio 7:30 p.m.)

Estadio Arena do Gremio, Porto Alegre

TV: América Tv y DirecTv.

RESULTADOS PARTIDOS, FECHAS Y HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA AMÉRICA:

Brasil 4-3 (0-0) Paraguay

Argentina 2-0 Venezuela

Colombia 5-4 (0-0) Chile



Uruguay vs. Perú (Sábado 2:00 p.m.)

Estadio Arena Fonte Nova, Salvador.

TV: América Tv y DirecTv

Fechas de la Copa América 2019:



Final: Domingo 7 de julio 3:00 p.m.

Tercer puesto: Sábado 6 de julio 2:00 p.m.

