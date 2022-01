Desde que arribó a Chile, la selección argentina pasó por momentos incómodos y los jugadores lo compartieron en las redes sociales. Problemas en el aeropuerto, en el hotel de concentración y las condiciones en Calama. Para más detalle y tras ganar 1-2, Rodrigo De Paul narró todo lo acontecido antes de saltar a la cancha del estadio Zorros del Desierto.

“Creo que las cosas se podrían haber hecho diferente. Nos tocó estar casi tres horas en el aeropuerto, sin dejarnos ir al baño, haciéndonos bajar los bolsos después de dos horas y media de viaje. Intentamos poner la mejor predisposición”, reveló el mediocampista de la Albiceleste y Atlético de Madrid en conferencia de prensa.

Cuando el plantel imaginó que los inconvenientes iban a terminar en el arribo, se equivocaron porque las terribles experiencias siguieron en el hospedaje donde les tocó pasar la noche. Así, De Paul contó que se sofocaron por el calor, hubo bulla en las inmediaciones, por lo que no descansaron adecuadamente.

“Llegamos al hotel, en las habitaciones había entre 30 y 32 grados, no andaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir la ventana para dormir, al abrir la ventana había sirenas. La gente no pudo dormir bien. Hoy nos levantamos, no teníamos agua”, desveló el volante del cuadro argentino.

“No digo si está bien o está mal. Eso lo tendrá que analizar la gente, los que quieran opinar. Digo como argentino, como jugador y representante de la selección que cada equipo, selección que venga a nuestro país, nosotros tenemos que hacerlos sentir de la mejor manera posible y ganar y hacernos respetar donde vale que es dentro del campo”, sostuvo.

Luego de todo lo vivido, De Paul considera que la travesía por Chile dejará una lección positiva para los integrantes de la Albiceleste. “Como grupo tenemos que tomar la dimensión del partido que sacamos adelante, que nos hará crecer mucho a nivel mental”, sostuvo el mediocampista del combinado nacional.

“La mentalidad es muy importante, hoy se podía pensar que el equipo estaba relajado porque ya está en el Mundial y demostramos una vez más que tenemos hambre y que cuando nos ponemos la camiseta de la selección, representarla de la mejor manera no es ganar, sino dar el 110 por ciento y hoy el equipo lo volvió a hacer pese a todas las dificultades: la altura, el gran rival y estoy feliz por cómo este equipo reacciona ante las adversidades”, cerró.