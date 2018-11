Chile vs. Costa Rica EN VIVO ONLINE EN DIRECTO La 'Roja', con Arturo Vidal , vuelve a la cancha y con la intensión de recuperar la confianza perdida se enfrenta a la selección de Costa Rica, duelo pactado para este viernes en Estadio El Teniente en Rancagua a las 7:15 p.m. (Hora peruana).



¿Vas a seguir el Chile vs Costa Rica vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en el Estadio Nacional.



Para este Chile vs Costa Rica, Reinaldo Rueda apuesta por la titularidad de Esteban Paredes en la posición de Alexis Sánchez. Mientras que el 'Chico Maravilla' de Manchester United jugaría más retrasado como volante ofensivo, acompañando a Arturo Vidal. Arriba Sagal y Fernández acompañarán a Paredes.



Resumen Perú vs Chile

La única duda de Reinaldo Rueda para el Chile vs Costa Rica sería la inclusión de Jean Beausejour, quien acusa una contractura en uno de sus abductores y será evaluado hasta horas antes del encuentro.



Una de las grandes ausencias en este Chile vs Costa Rica será la del arquero centroamericano Keylor Navas quien ha decidido permanecer en Real Madrid, luego de llegar a aun acuerdo con su entrenador, Gustavo Matosas. Se supo que el arquero se someterá a un tratamiento de células madre en los cartílagos de sus rodillas.



Chile vs Costa Rica: Probables alienaciones.



Chile: Herrera; Isla, Maripán, Roco y Beausejour; Medel, Vidal, Sánchez; Sagal, Paredes y Fernandez.



Costa Rica: Esteban Alvarado; Gamboa, González, Waston, Matarrita; Guzmán, Cruz, Ruiz, Oviedo; Ramirez y Campbell