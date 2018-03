Chile vsDinamarca : EN VIVO EN DIRECTO La Roja enfrentará al equipo danés este martes en el estadio Aalborg en partido amistoso internacional. Chile pone a prueba a Dinamarca, rival de Perú en el Grupo C. (1:00 p.m. hora peruana) (15:00 horas chilenas) (TV: Mega para Chile) (TV: Fox Sports para América)



Chile vs Dinamarca es un duelo atractivo por diferentes motivos. Por un lado, es el inicio de un nuevo proceso en La Roja al mando del colombiano Reinaldo Rueda, además, el ciclo mundialista sin presencia de los mapochos en Rusia 2018 y el cuadro danés, rival de la selección peruana en el Grupo C (junto a Francia y Australia)



Luego de la victoria ante Suecia el equipo de Rueda encara el Chile vs Dinamarca con la misma intensidad. Ambas selecciones estarán en el Mundial y triunfo similar significaría mucho para encaminar a un equipo en proceso de cambios.

Chile 2-1 Suecia: Goles y resumen

Pero además el Chile vs Dinamarca pone a prueba al equipo danés, que ha conseguido mantenerse invicto en 12 partidos. Por ello, el DT de la Roja no hará mayores cambios en su equipo titular, que encabeza Alexis Sánchez y Arturo Vidal.



Uno de los referentes del equipo sudamericano, Gary Medel, vuelve al equipo para el Chile vs Dinamarca, tras perderse el duelo ante Suecia. Otra variante podría ser la inclusión de Nicolás Castillo en reemplazo de Eduardo Vargas.



El equipo danés llega a la cita Chile vs Dinamarca con el animo al tope luego de ganarle a Panamá e igualó un registró un récord de hace dos años. El DT Age Hareide pondrá desde el inicio a su jugador referente Eriksen.

Chile vs Dinamarca: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE partido amistoso premundialista Rusia 2018 | FOTOS Chile vs Dinamarca: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE partido amistoso premundialista Rusia 2018 | FOTOS

Alineaciones probables del Chile vs Dinamarca:



Chile: Herrera; Isla, Roco, Maripán, Beausejour; Medel, Aránguiz, Vidal; Sánchez, Sagal, Castillo.



Dinamarca: Rønnow; Stryger Larsen, Boilesen, Kjær, Durmisi; Jensen, Delaney, Eriksen; Braithwaite, Bendtner, Sisto.

