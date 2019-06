Chile vs Ecuador EN VIVO Día, hora y canal TV ONLINE por Grupo C de Copa América 2019

CHILE VS ECUADOR | EN VIVO | DÍA, HORA Y CANAL | COPA AMÉRICA 2019 | La selección chilena se enfrentará a Ecuador el viernes 21 de junio a las 6:00 p.m. (hora peruana) del Grupo C de la Copa América 2019. Chile goleó 4-0 a Japón en su debut mientras que Ecuador cayó por el mismo resultado ante Uruguay.

¿Qué canales transmitirán Chile vs. Ecuador?



Chile vs Ecuador FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en el Perú vía América TV y en Latinoamérica a través de la señal de DirecTV Sports, mientras que en Chile los canales TVN y CDF HD transmitirán el duelo por la Copa América 2019, en diferentes horarios: Perú (6:00 p.m.) | Argentina (8:00 p.m.) | Colombia (6:00 p.m.) | México (6:00 p.m.) | Bolivia (7:00 p.m.) | Canadá (6:00 p.m.) | Ecuador (6:00 p.m.) | Estados Unidos (6:00 p.m.) | Venezuela (6:00 p.m.)

En España, el Chile vs Ecuador será televisado en directo el viernes 21 de junio a las 8:00 p.m. por los canales beIN Sports, DAZN Spain y Movistar+.



En Estados Unidos, el partido por la C opa América 2019 Chile vs Ecuador podrá verse a través de los canales NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, ESPN+



En Chile, TVN, CDF HD, Canal 13, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile serán los encargados de transmitir el Chile vs Japón por la Copa América 2019.



En Ecuador, DIRECTV Sports Ecuador, Canal del Fútbol, DIRECTV Play Deportes, Teleamazonas transmitirán el Chile vs Ecuador por la Copa América 2019.

Pero si estás en otros países en los que el Chile vs Ecuador no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por la Copa América 2019.

También podrás seguir ONLINE Chile vs Ecuador a través de América TV GO, al cual podrás acceder ingresando a www.americatv.com.pe y dando click en América TV GO, esperas que cargue e inmediatamente podrás ver EN VIVO este duelo por la Copa América.

Horarios del Chile vs Ecuador en otros países del mundo



Canales en el mundo para ver Chile vs Ecuador