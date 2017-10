Chile vs Ecuador: EN VIVO EN DIRECTO. La Roja recibe este jueves al Tricolor en el Estadio Monumental de Santiago por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. El partido arrancará a las 6:30 p.m. (hora peruana) por Movistar Deportes. ¡Choque De vida o muerte!



Chile y Ecuador protagonizarán uno de los duelos decisivos de la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Los mapochos son sextos en la tabla de posiciones con 23 puntos. Mientras que los norteños se ubican en la octava casilla con 20 puntos. Ambos aún tienen chances de clasificar al Mundial.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 8:30 p.m.

Brasil / 9:30 p.m.

Colombia / 6:30 p.m.

Chile / 9:30 p.m.

Ecuador / 6:30 p.m.

España / 1:30 a.m. (6 de octubre)

Estados Unidos / 6:30 p.m.

México / 6:30 p.m.



Chile tendrá que ganar sí o sí de local, y esperar que otros resultados lo ayuden, para meterse en la lucha por un cupo directo al Mundial de Rusia 2018. Ecuador, por su parte, la tiene más complicada: si pierde este cotejo queda fuera del sueño mundialista.



Chile no gana hace 3 partidos (última vez 3-1 a Venezuela de local) por las Eliminatorias Rusia 2018, generando preocupación en todo el país sureño, ya que en los últimos 10 años han clasificado a 2 mundiales y alzado 2 Copas de América.



Un caso similar pasa con Ecuador. El Tricolor no conoce la victoria hace 5 partidos (última vez 3-0 a Venezuela). De hecho, su última derrota, ante Perú de local (2-1), le originó muchos problemas (prensa, hinchas, jugadores y técnico).



Lo más llamativo de todo lo que ocurrió con Ecuador fue la salida del técnico argentino Gustavo Quintero. En su lugar entró Jorge Célico, quien tendrá la difícil tarea llevar a sus dirigidos al Mundial de Rusia 2018.



Antonio Pizzi, entrenador de Chile, no convocó a Mercelo Díaz, habitual compañero de Arturo Vidal en el mediocampo de la Roja. A él se suma Charles Aránguiz, quien no estará por lesión. El que sí se recuperó es Alexis Sánchez.



Chile vs Ecuador: Alineaciones probables



Chile: Bravo, Isla, Medel, Jara, Mena, Silva, P. Hernández, Vidal, Valdivia, Vargas, Sánchez.



Ecuador: Bnaguera, Velasco, Arboleda, Arreaga, Ramírez, Orejuela, Cevallos, Ibarra, A. Valencia, E, Valencia, Ordóñez.