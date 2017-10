Chile vs. Ecuador EN VIVO. Ambas selecciones sudamericanas están en la obligación de ganar este importante partido de la fecha 17 de Eliminatorias Rusia 2018 que se jugará este jueves 5 de octubre desde las 6:30pm. (hora peruana). El encuentro lo transmitirá Movistar Deportes, DirectTv Sports, Mega y Gamavisión.



Un error en ambas selecciones y podrían quedar fuera del mundial. Chile pende de un hilo. Se ubica sexto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018 con 23 puntos. Mientras que Ecuador está en la octava posición con 20 puntos y le urge ganar este encuentro para así poder jugar el todo por el todo en la última fecha de clasificatorias.

Chile, campeón de la Copa América, hasta hace un año era el gran favorito para clasificar a Rusia 2018. Su poderío era de temer y le hacía la pelea a las selecciones de Argentina y Brasil. Sin embargo, hoy está con pie y medio fuera del mundial.



La selección de Chile ha sufrido una serie de cambios durante el proceso clasificatorio. La renuncia de Jorge Sampaoli dejó a Chile huérfano de ideas dentro de la cancha y Juan Antonio Pizzi no ha sabido formar y lograr un juego temerario, por lo que la mayoría de los chilenos lo culpan que su selección está casi fuera del mundial de Rusia 2018, pero esperan que en el Chile vs. Ecuador, su equipo pueda alzar la cabeza.



El DT argentino ha perdido el control en el vestuario de Chile y no ha podido mantener el buen juego que lucía la selección chilena en la época de Sampaoli, quien ahora tiene la tarea de clasificar a Argentina a Rusia 2018.

Perú marcha cuarto en la tabla de posiciones de Eliminatorias Rusia 2018

Este jueves 5 de octubre, Chile recibe a Ecuador, el equipo que fue la sensación en el inicio de las Eliminatorias Rusia 2018 hoy está en la octava ubicación y casi sin posibilidades de clasificar al mundial. Sin embargo, el equipo de Enner Valencia tiene convicción que derrotarán a los chilenos en su propia cancha y esperarán que los demás equipos empaten sus encuentros para mantener encendida la luz de esperanza.



Chile vs. Ecuador, es también otro de los encuentros importantes de esta fecha 17 de Eliminatorias. Los chilenos tienen que hacer respetar su casa, de lo contrario tendrán que luchar por su clasificación en el último partido que les toca enfrentar ante el ya clasificado Brasil, en Sao Paulo



Mientras que Ecuador va por la hazaña en Santiago ​y el centro campista Antonio Valencia lo sabe, pues considera al Chile vs. Ecuador como una final y cree que su selección aún tiene posibilidades de clasificarse al Mundial Rusia 2018.

"Los dos estamos complicados, sabemos que Chile tiene buenos jugadores, pero nosotros estamos bien y esperamos estar listos para el día jueves", declaró Antonio Valencia sobre el Chile vs. Ecuador.