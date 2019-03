Chile vs Estados Unidos EN VIVO se enfrentan en amistoso internacional por fecha FIFA 

Chile vs Estados Unidos EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV La 'Roja' y los 'Yankees' se ven las caras en Hosuton este martes, en un amistoso internacional por la segunda fecha FIFA del año. La cita es en el Compass Stadium, desde las 6:55 p.m., y puedes seguirlo por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



El Chile vs Estados Unidos vuelven a jugar cuatro años después, el décimo en la historia, y con el que esperan llegar en la mejor condición para la Copa de Oro y para la Copa América.



Los de la estrella solitaria llegan a este Chile vs Estados Unidos

tras haber perdido 1-3 ante México en el primer partido amistoso de la fecha FIFA, "Debemos corregir errores que cometimos ante México, pero la funcionalidad del equipo fue buena", dijo Reynaldo Rueda, quien podría complicar su situación ante una nueva derrota ante las 'Águilas' americanas.



Chile vs. Estados Unidos: horarios

México - 5:55 p.m.

Ecuador - 6:55 p.m.

Perú - 6:55 p.m.

Colombia - 6:55 p.m.

Bolivia - 7:55 p.m.

Chile - 8:55 p.m.

Argentina - 8:55 p.m.

Uruguay - 8:55 p.m.

Paraguay - 8:55 p.m.

España - 11:55 p.m.

Distinta es la situaciónb de los ' Yankees' de cara al Chile vs. Estados Unidos. Las tres victorias de Gregg Berhalter, al mando del equipo entusiasma a los hinchas, quienes esperan que el equipo no se rompa la racha de partidos ganados. Para esta ocasión el DT no contará con los lesionados Weston McKennie y Tyler Adams.

Estados Unidos: Sean Johnson; DeAndre Yedlin, Aaron Long, John Brooks, Tim Ream; Cristian Roldán, Michael Bradley; Jordan Morris, Christian Pulisic, Paul Arriola; y Gyasi Zardes.



Chile: Gabriel Arias, Guillermo Maripán, Gary Medel, Erick Pulgar, Eugenio Mena, Mauricio Isla, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Pablo Hernández, Iván Morales y Nicolás Castillo.