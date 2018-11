Chile vs Honduras EN VIVO EN DIRECTO ‘La Roja’ de Reinaldo Rueda busca pasar con buena nota la última prueba del 2018 este martes cuando enfrente a los centroamericanos en Temuco en amistosos fecha FIFA. Los hinchas mapochinos esperan festejar un triunfo, desde las 7:15 p.m., en el estadio 'Germán Becker' y que trasmitirá Chilevisaión



¿Vas a seguir el Chile vs Honduras vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Temuco.



Para este Chile vs Honduras Reinaldo destacando el retorno a la titularidad de Jean Beausejour en reemplazo de Sebastián Vegas. Otros que tendrán oportunidad en el once serán: Pedro Pablo Hernández, Ángelo Sagal, Lorenzo Reyes y Nicolás Castillo, mientras que Erick Pulgar, Junior Fernandes, Enzo Roco y Esteban Paredes serán alternativas.



Reinaldo Rueda espera que sobre el final del Chile vs Honduras no se repitan los los pitidos de algunos hinchas como sucedió en su llegada a Temuco. "Desde el primer día dije que sería un proceso hasta cierto punto traumático, tortuoso, por todo lo que significa recuperar esa confianza en determinadas posiciones", dijo el DT.



Resumen Chile en su último amistoso ante Costa Rica

Para este Chile vs Honduras, los 'Catrachos' llega motivados de su duelo ante Panamá (1-0). Jorge Jímenez, técnico interino, tiene el objetivo de llegar con buen nivel a la Copa América de Brasil del año que viene y al inicio de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, aunque consideró que esto dependerá, en gran medida, del trabajo que hagan los jugadores en sus equipos.



Chile vs Honduras. Probables alineaciones:



Chile: Herrera; Isla, Medel, Maripán, Beausejour; Reyes, Hernández, Vidal; Sagal, Sánchez y Castillo.



Honduras: Valladares, Figueroa, Izaguirre, Mejía, Alonzo, Bengston, Acosta, Lozano, Ibarra, Beckeles y Rojas.