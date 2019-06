Chile vs Japón: Horarios y canales por el Grupo C de Copa América 2019

CHILE VS JAPÓN | EN VIVO | EN DIRECTO | DEBUT COPA AMÉRICA 2019 | HORARIOS Y CANALES | AMÉRICA TV | DIREC TV | Chile vs Japón por el Grupo C en la Copa América 2019 en el estadio Morumbí de Sao Paulo. Chile comienza la defensa por su título. Al mando del recuperado Alexis Sánchez y del aguerrido Arturo Vidal, Chile inicia este lunes la defensa del título de la Copa América ante un Japón rejuvenecido con la promesa del Real Madrid, Takefusa Kubo.

Chile quiere igualar el récord argentino de tres títulos consecutivos en una Copa América. Para alcanzar esa proeza, el técnico de La Roja, el colombiano Reinaldo Rueda, tiene a disposición a todo el plantel para su estreno en el Grupo C ante Japón.



Chile está motivado por la recuperación del delantero Alexis Sánchez, que padeció una lesión de tobillo a final de una floja temporada en Manchester United, La Roja deberá derrotar por primera vez a Japón para empezar a validar su gloria (en 2008 empataron 0-0 y en 2009 Japón goleó 4-0).



"Es un rival con gran crecimiento en su cultura futbolística. Esa cultura oriental tiene dos factores fundamentales... el respeto y la disciplina", dijo el entrenador de Chile.

Por su parte, Japón vuelve a tierras americanas para pelear por segunda vez, como invitado, en la Copa América 2019. Hace dos décadas estuvo en Paraguay 1999, de donde regresó con uno de nueve puntos posibles.

Con una edad promedio de 22 años en sus dirigidos, Hajime Moriyasu toma el campeonato como un ensayo para Japón antes de los Olimpiadas de Tokio 2020.



Y como una chance para que los prospectos se formen al lado de futbolistas curtidos como el volante Gaku Shibasaki, el delantero Shinji Okazaki y el portero Eiji Kawashima.

Moriyasu cree que con la mezcla de juveniles y veteranos Japón puede pasar de ronda. Para clasificar, el subcampeón asiático cuenta con el centrocampista ofensivo Takefusa Kubo, la nueva adquisición del Real Madrid y quien según la prensa asiática sería titular.



Apodado el Messi japonés, Kubo, de 18 años, disputará la próxima temporada con el Castilla, el filial de los merengues. "Kubo es el futuro del fútbol japonés", afirmó Shibasaki.

¿Qué canales transmitirán Chile vs. Japón?



Chile vs Japón FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en el Perú vía América TV y en Latinoamérica a través de la señal de DirecTV Sports, mientras que en Chile los canales TVN y CDF HD transmitirán el duelo por la Copa América, en diferentes horarios: Perú (6:00 p.m.) | Argentina (8:00 p.m.) | Colombia (6:00 p.m.) | México (6:00 p.m.) | Bolivia (7:00 p.m.) | Canadá (6:00 p.m.) | Ecuador (6:00 p.m.) | Estados Unidos (6:00 p.m.) | Venezuela (6:00 p.m.)



En España, el Chile vs Japón será televisado en directo el lunes 17 de junio a las 20.00 horas por los canales beIN Sports, DAZN Spain y Movistar+.



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019 Chile vs Japón podrá verse a través de los canales NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, ESPN+



En Chile, TVN, CDF HD, Canal 13, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile serán los encargados de transmitir el Chile vs Japón por la Copa América 2019.

Pero si estás en otros países en los que el Chile vs Japón no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por la Copa América 2019.

Descarga aquí la app móvil para ver Chile vs. Japón vía beIN Sports



Descarga aquí la app móvil para ver Chile vs. Japón vía Sky



Descarga aquí la app móvil para verChile vs. Japón vía DAZN



Descarga aquí la app móvil para ver Chile vs. Japón vía Bet365



También podrás seguir ONLINE Chile vs Japón a través de América TV GO, al cual podrás acceder ingresando a www.americatv.com.pe y dando click en América TV GO, esperas que cargue e inmediatamente podrás ver EN VIVO este duelo por la Copa América.

Horarios del Chile vs Japón en otros países del mundo



México - 6:00 p.m.

Ecuador - 6:00 p.m.

Perú - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Bolivia - 7:00 p.m.

Chile - 7:00 p.m.

Paraguay - 7:00 p.m.

Argentina - 8:00 p.m.

Uruguay - 8:00 p.m.

España - 1:00 a.m. (martes 18 de junio)

Canales en el mundo para ver Chile vs Japón

Argentina TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play

Bolivia Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV

Canadá TSN3, TSN GO

Chile TVN, CDF HD, Canal 13, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

República Dominicana Sky HD, SportsMax App

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes, Teleamazonas

Alemania DAZN

Honduras Tigo Sports Honduras, Sky HD, TDN

Japón DAZN

México Nu9ve, Blue To Go Video Everywhere, Televisa Deportes En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Sky HD, TDN, Azteca 7

Paraguay Tigo Sports Paraguay

Perú América TVGO, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América Televisión

Reino Unido Premier Player HD, Premier Sports 1

Estados Unidos NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, ESPN+

Uruguay VTV Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, vera+, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, Venevision, DIRECTV Play Deportes

Alineaciones probables:



Chile: Gabriel Arias - Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Gary Medel, Jean Beausejour - Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal - Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y José Pedro Fuenzalida. DT: Reinaldo Rueda.



Japón: Keisuke Osako - Naomichi Ueda, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu - Tatsuya Ito, Gaku Shibasaki, Hiroki Abe, Koji Miyoshi - Takefusa Kubo, Shinji Okazaki, Shoya Nakajima. DT: Hajime Moriyasu.



Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)