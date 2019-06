Chile vs Uruguay EN VIVO EN DIRECTO Horarios, canales TV por liderato del Grupo C de la Copa América 

Chile vs Uruguay | EN VIVO | EN DIRECTO | HORARIOS Y CANALES | COPA AMÉRICA 2019 | GRUPO C Este lunes 24 de junio chilenos y charrúas se enfrentarán por conseguir el primer lugar del Grupo C de la Copa América 2019. Los de la estrella solitaria son los favoritos de la llave con dos triunfos consecutivos. Mientras que la 'Celeste' espera recuperar su cartel de favorito en el Estadio Maracaná y tienes algunas alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Chile vs Uruguay en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.



¿Dónde y a qué hora se va a jugar el Chile vs Uruguay?

El último partido del Grupo C de la Copa América 2019 se jugará a las 6:00 p.m. (Hora peruana) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y desde Trome tendrás todos los pormenores de este partidazo.



¿En qué horarios y canales transmitirán Chile vs. Uruguay?

El Chile vs Uruguay lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de DirecTV, DIRECTV Play Deportes.

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

01:00 horas del martes en España, Italia, Francia, Alemania



El partido entre Chile vs Uruguay de esta Copa América lo podrá seguir por televisión en diferentes canales de pago en función del país o en las siguientes plataformas: Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes.

Brasil: DAZN (Brasil). Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes. Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia. Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru. España: DAZN. Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes.



Eduardo Vargas anotó su doblete en el Chile vs Japón. (Video: América TV)

La 'Celeste' llegó un día antes que su rival a Río de Janeiro para este Chile vs Uruguay, sin la clasificación garantizada. Edinson Cavani asegura que los orientales van por una victoria que los lleve a verse las caras con Lionel Messi y Argentina en la siguiente ronda.



Óscar Washington Tabárez afronta este Chile vs Uruguay sin Matías Vecino, quien se despidió de la Copa América y a este nombre se sumó el lateral izquierdo Diego Laxalt, también por una lesión muscular. La buena noticia es la recuperación de Luis Suárez tras la contusión que sufrió en la mano.

Chile vs Uruguay : Canales en el mundo



Australia beIN Sports Connect, beIN Sports 1, Kayo Sports

Austria TRT Spor, DAZN

Bélgica Play Sports 1, Play Sports

Bolivia Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil SporTV, SporTV Play

Canadá TSN2, TSN GO

Chile Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes, TVN, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, Caracol HD2, Caracol TV, DIRECTV Play Deportes, Caracol Play

Costa Rica Sky HD, Repretel En Vivo, Repretel Canal 6

República Dominicana Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador TCS GO, Sky HD, Canal 4 El Salvador

Finlandia Viaplay Finland, Viasat Football HD

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Grecia ERT Sports HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD, Tigo Sports Honduras

Internacional Bet365

Irlanda Eir Sport 2

Italia DAZN

Japón DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos Fox Sports 4, Fox Sports Go

Nueva Zelanda beIN SPORTS 1 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay Tigo Sports Paraguay

Perú América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal Sport TV1

Puerto Rico SportsMax 2, SportsMax App, DIRECTV Sports Puerto Rico

España DAZN Spain

Reino Unido Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App

Uruguay vera+, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, VTV Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, Venevision



Los de la estrella solitaria llegaron a Río de Janeiro, el sábado por la noche, para este Chile vs Uruguay y entre las dudas para este duelo está la de Alexis Sánchez, autor del gol de la victoria sobre Ecuador, aquejado por un esguince en el tobillo.



Tema aparte para este Chile vs Uruguay es la lesión crónica de Arturo Vidal, quien no acabado ninguno de los dos partidos de la 'Roja' en esta Copa América. Asimismo, el DT de be definir que elemento reserva para no exponerlo a una suspensión por acumulación de tarjetas. Entre ellos: Arturo Vidal, Mauricio Isla, Jean Beausejour, Óscar Opazo y Gabriel Arias.

Chile vs Uruguay: Posibles alineaciones



Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal (Pedro Pablo Hernández), José Pedro Fuenzalida; Alexis Sánchez (Junior Fernández) y Eduardo Vargas.



Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Marcelo Saracchi (Giovanni González); Nahitan Nández, Lucas Torreira (Federico Valverde), Rodrigo Betancur, Nicolás Lodeiro; Luis Suárez y Edinson Cavani.