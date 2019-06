Chile vs Uruguay EN VIVO se enfrentan por clasificar como líderes del Grupo C de la Copa América 

Chile vs Uruguay EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE La 'Roja' con la clasificación en el bolsillo definirá ante ante los charrúas el primer lugar del Grupo C de la Copa América 2019 , y evitar pasar a a una siguiente ronda viéndose la cara con la peligrosa Colombia. El duelo está pactado para las 6:00 p.m., en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro y que puedes seguir por la señal de AméricaTV y DirecTV.



¿Vas a seguir el Chile vs Uruguay vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Reinaldo Rueda afronta este Chile vs Uruguay luego de vencer a Japón (4-0) y Ecuador (2-1). Con el boleto a la siguiente fase los mapochinos solo necesitan un empate para terminar como líder del Grupo C, se libraría de enfrentar a Colombia (líder del Grupo B), pero podría encontrar en el camino a Argentina Paraguay.



Los de la estrella solitaria llegaron a Río de Janeiro, el sábado por la noche, para este Chile vs Uruguay y entre las dudas para este duelo está la de Alexis Sánchez, autor del gol de la victoria sobre Ecuador, aquejado por un esguince en el tobillo.



Tema aparte para este Chile vs Uruguay es la lesión crónica de Arturo Vidal, quien no acabado ninguno de los dos partidos de la Roja en esta Copa América. Asimismo el DT de be definir que lemento reserva para no exponerlo a una suspensión por acumulación de tarjetas entre ellos: Arturo Vidal, Mauricio Isla, Jean Beausejour, Óscar Opazo y Gabriel Arias.

Uruguay vs Japón: Gol de Giménez

Chile vs. Uruguay - horarios en el mundo

​

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

01:00 horas del martes en España, Italia, Francia, Alemania

La 'Celeste' llegó un día antes que su rival a Río de Janeiro para este Chile vs Uruguay, sin la clasificación garantizada tras un empate (2-2) con Japón, pero con 4 puntos podría avanzar a 'Cuartos' incluso si pierde este lunes dependiendo de otros resultados.



Edinson Cavani asegura que van por una victoria en este Chile vs Uruguay, aunque la victoria los lleve a verse las caras con Lionel Messi y Argentina en la siguiente ronda. "Cuando entras a la cancha sólo quieres ganar y después del final del partido comienzas a preocuparte con el futuro rival", dijo.



Óscar Washington Tabárez, prepara algunas variantes para este Chile vs Uruguay. Matías Vecino, se despidió de la Copa América y a este nombre se sumó el lateral izquierdo Diego Laxalt, también por una lesión muscular. La buena noticia es la recuperación de Luis Suárez tras la contusión que sufrió en la mano.



Chile vs Uruguay: Posibles alineaciones



Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal (Pedro Pablo Hernández), José Pedro Fuenzalida; Alexis Sánchez (Junior Fernández) y Eduardo Vargas.



Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Marcelo Saracchi (Giovanni González); Nahitan Nández, Lucas Torreira (Federico Valverde), Rodrigo Betancur, Nicolás Lodeiro; Luis Suárez y Edinson Cavani.